Atenţie, călători! Se modifică mersul trenurilor spre Aeroportul Henri Coandă: Lucrări la infrastructură şi curse deviate prin Chitila între 28 şi 30 octombrie

Călătorii care intenţionează să folosească transportul feroviar pentru a ajunge la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni în ultimele zile ale acestei luni trebuie să îşi planifice cu mare atenţie deplasările. CFR Călători a anunţat că, la solicitarea administratorului de infrastructură CNCF CFR SA, în perioada 28 – 30 octombrie 2026, vor fi executate lucrări de întreţinere şi reparaţii la linia feroviară ce leagă Gara de Nord din Bucureşti de aeroport. Din acest motiv, în intervalul orar 09:00 – 14:00 din fiecare dintre cele trei zile menţionate, circulaţia obişnuită a trenurilor de pe această rută va suferi modificări importante.

Pentru a permite desfăşurarea intervenţiilor tehnice în condiţii de siguranţă, mai multe garnituri regulate vor fi anulate temporar şi înlocuite cu trenuri speciale care vor rula pe un traseu modificat, prin staţia Chitila. Această deviere de rută va aduce modificări la orele finale de sosire, adăugând câteva minute în plus la durata totală a călătoriei. Astfel, garniturile cu plecare din staţia Aeroport Henri Coandă de la orele 10:32, 11:52 şi 13:12 vor fi anulate şi înlocuite de trenuri operative care vor circula pe ruta suplimentară Aeroport – Parc Mogoşoaia – Chitila – Bucureşti Nord, ajungând la destinaţia finală cu mici întârzieri faţă de orarul obişnuit.

Modificări similare se vor aplica şi pe sensul opus de mers, de la Bucureşti Nord către aeroport. Curse obişnuite cu plecare din Capitală la orele 11:10, 12:30 şi 13:50 vor fi de asemenea înlocuite cu garnituri de rezervă ce vor tranzita staţia Chitila înainte de a ajunge la terminalul aeroportuar. Reprezentanţii CFR Călători îşi cer scuze pentru disconfortul creat şi le recomandă tuturor pasagerilor care au zboruri programate în acest interval orar să ia în calcul noile ore de sosire pentru a nu risca pierderea curselor aeriene.