Propunerea legislativă inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin deputatul Gabriel Florea, care prevede majorarea plafonului zilnic pentru plățile și încasările în numerar de la 5.000 de lei la 50.000 de lei, a fost adoptată în Parlament cu 173 de voturi. Potrivit formațiunii, proiectul (PL-x 110) modifică Legea nr. 70/2015 și urmează să fie transmis spre promulgare.

Conform prevederilor proiectului adoptat, se instituie un plafon unic zilnic de 50.000 de lei pentru încasările și plățile în numerar între operatori economici, precum și între aceștia și persoanele fizice. Reprezentanții AUR susțin că măsura urmărește simplificarea regulilor privind tranzacțiile cu numerar și reducerea costurilor administrative pentru micii comercianți, agricultori și întreprinderile mici și mijlocii.

Argumentele prezentate de inițiatorul proiectului

În cadrul dezbaterilor, deputatul AUR Gabriel Florea a criticat politicile fiscale din ultimul an, arătând că mediul de afaceri se confruntă cu dificultăți generate de creșterea taxelor și a prețurilor la energie.

„Din cauza măsurilor economice proaste luate în ultimul an, mediul de afaceri traversează momente extrem de dificile. Au fost mărite peste noapte taxele, impozitele, TVA-ul. Au fost luate măsuri care au dus la majorarea galopantă a prețurilor energiei. Iar toate aceste lucruri, și nu numai, au dus la insolvențe, la falimente. Noi, AUR, înțelegând aceste probleme, am depus mai multe inițiative legislative care vin în sprijinul nevoilor antreprenorilor. Iar una dintre aceste inițiative este PL-x 110, prin care propunem majorarea plafonului plăților cash zilnice de la 5.000 de lei la 50.000 de lei”, a declarat deputatul AUR Gabriel Florea.

Deputatul a mai susținut că plafoanele stabilite în anul 2015 nu mai corespund realităților economice actuale, în special în mediul rural, unde numerarul rămâne principalul instrument de plată.