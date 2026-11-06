INSP: Peste 68.000 de infecţii respiratorii într-o singură săptămână

Datele de ultimă oră publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) indică o scădere cu 13,5% a numărului de infecţii respiratorii raportate la nivel naţional într-o singură săptămână. În intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, au fost înregistrate 68.284 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, pneumonii şi gripă clinică, comparativ cu 78.876 de îmbolnăviri consemnate în săptămâna anterioară.

Deşi scăderea de la o săptămână la alta este vizibilă, bilanţul rămâne uşor mai ridicat, cu 0,2% (respectiv 122 de cazuri în plus), faţă de aceeaşi perioadă a sezonului 2025–2026, când erau raportate 68.162 de cazuri. Cu toate acestea, raportarea actuală se menţine cu 5,3% sub media de 72.085 de cazuri calculată pentru perioada 2018–2025, fiind excluse din analiză sezoanele pandemice.

În ceea ce priveşte gripa clinică, în săptămâna analizată au fost diagnosticate 213 cazuri la nivel naţional, o uşoară reducere faţă de cele 225 din săptămâna precedentă şi similar cu cele 208 cazuri din intervalul echivalent al anului trecut. Totodată, laboratoarele de specialitate au confirmat şase noi cazuri de gripă, fiind vorba despre trei cazuri provocate de virusul gripal AH1 şi trei de virusul gripal A nesubtipat.

De la începutul sezonului 2026–2027, numărul total al cazurilor de gripă confirmate prin analize de laborator a ajuns la 29, dintre care 10 cu tulpină AH1, 11 cu virus A nesubtipat, cinci netipate, unul cu virus B şi două coinfecţii A şi B. În săptămâna analizată nu a fost înregistrat niciun deces nou, menţinându-se raportarea unui singur deces provocat de gripă de la debutul sezonului, înregistrat la o persoană din grupa de vârstă 65–79 de ani.

În paralel cu evoluţia virozelor şi a gripei, campania de imunizare continuă să progreseze pe întreg teritoriul ţării. Până la data de 1 noiembrie 2026, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări au fost introduse 677.944 de vaccinări antigripale efectuate populaţiei.

Din totalul persoanelor imunizate, 666.675 fac parte din categoriile vulnerabile care beneficiază de vaccinarea compensată, iar alte 5.060 de doze au fost administrate direct în farmaciile comunitare autorizate. Autorităţile sanitare recomandă menţinerea măsurilor de igienă şi adresarea la medicul de familie la primele semne de boală pentru prevenirea complicaţiilor respiratorii, notează stiripesurse.ro.