România, locul 1 în UE la scumpirea curentului electric: Facturile s-au majorat cu peste 50%

România a înregistrat cea mai dramatică explozie a preţurilor la energia electrică destinaţi populaţiei din întreaga Uniune Europeană. Conform datelor oficiale ale Eurostat pentru primul semestru din 2026, analizate de publicaţia elenă Energy Press şi preluate de Rador Radio România, preţul energiei electrice pentru gospodăriile din ţara noastră a crescut cu peste 50% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Contrastul la nivel european este uriaş: în timp ce consumatorii români au suportat cel mai dur val de scumpiri de pe continent, în Danemarca tarifele la electricitate au scăzut cu 31,7%, reprezentând o ieftinire de aproape o treime. De asemenea, ieftiniri importante au fost consemnate în Luxemburg (-24,1%) şi Cehia (-11,8%), în timp ce în clasamentul scumpirilor România este urmată la mare distanţă de Irlanda (19,8%) şi Finlanda (18,4%).

Cauza principală a acestei majorări spectaculoase din ţara noastră o reprezintă dispariţia schemei de sprijin financiar prin plafonarea preţurilor. În prima jumătate a anului 2025, consumatorii casnici beneficiau încă de tarife plafonate de stat, pe când în primul semestru din 2026 mecanismul nu a mai fost aplicat, marcat fiind trecerea directă la preţurile din contractele comerciale libere. În valori nominale, cele mai mari tarife din UE la energia electrică sunt achitate în Irlanda (circa 0,39 euro/kWh), Germania şi Belgia (ambele cu aproximativ 0,36 euro/kWh), iar cele mai reduse se înregistrează în Ungaria (0,11 euro/kWh), Malta şi Bulgaria (ambele în jur de 0,13 euro/kWh).

Situaţia devine însă extrem de critică atunci când tarifele sunt exprimate în Standardul Puterii de Cumpărare (PPS), indicatorul care elimină diferenţele generale ale nivelului de preţuri şi salarii dintre state. În acest clasament ajustat la puterea de cumpărare a populaţiei, România ocupă primul loc din UE, cu 46,9 unităţi PPS pentru 100 kWh, devansând Polonia (41,1) şi Cehia (34,3), în timp ce la polul opus se află economii precum Malta, Ungaria şi Luxemburg.

În ciuda faptului că preţul gazelor naturale pentru gospodării a scăzut în medie cu 10,2% la nivel european (până la 0,11 euro/kWh), scăderile nu se transmit automat în facturile de curent din cauza tarifelor ridicate de reţea şi a taxelor. În plus, specialiştii avertizează că tensiunile geopolitice şi competiţia pentru gazul natural lichefiat pot pune o presiune suplimentară pe costurile din sezonul rece.