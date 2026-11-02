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    Ghid util pentru asiguraţi: Cum poţi beneficia de analize medicale gratuite prin CAS

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Ghid util pentru asiguraţi: Cum poţi beneficia de analize medicale gratuite prin CAS

Sergiu DascăluSanatate02.11.2026

Ghid util pentru asiguraţi: Cum poţi beneficia de analize medicale gratuite prin CAS

Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate din România au dreptul legal de a efectua analize de sânge, urină şi o gamă largă de investigaţii paraclinice fără niciun cost, cu condiţia de a deţine un bilet de trimitere valid. Pentru ca decontarea integrală să fie posibilă, este esenţial ca atât medicul de familie sau specialistul care emite recomandarea, cât şi laboratorul de analize ales să se afle în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Eliberarea biletului de trimitere nu se face însă la simpla cerere a pacientului, ci în urma unei evaluări riguroase, recomandarea fiind justificată medical pe baza simptomelor, a antecedentelor, a unui diagnostic suspectat sau a necesităţii de a monitoriza o afecţiune deja existentă.

În ceea ce priveşte numărul de analize prescrise, pachetul de bază al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu impune o limită maximă rigidă pe un singur bilet de trimitere, oferindu-i medicului libertatea de a include toate investigaţiile necesare, de la cele uzuale până la markeri specifici renali, hepatici sau inflamatori.

Valabilitatea documentului variază în funcţie de specificul consultaţiei: termenul standard este de 30 de zile de la data emiterii, dar acesta se extinde la 60 de zile în cazul investigaţiilor preventive şi poate ajunge până la 90 de zile pentru pacienţii diagnosticaţi cu boli cronice, cum ar fi diabetul, hipertensiunea sau afecţiunile oncologice.

O problemă frecventă cu care se confruntă pacienţii este epuizarea fondurilor lunare alocate de CAS centrelor de analiză. În timp ce pentru investigaţiile de rutină laboratorul poate face programări pentru luna următoare sau pacientul se poate adresa altui furnizor partener, legea oferă o protecţie specială bolnavilor cronici.

Persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice, afecţiuni rare sau boală cronică renală au acces garantat la analize indiferent de stadiul bugetului. Pentru a beneficia de această facilitate, medicul trebuie să menţioneze explicit pe bilet că investigaţiile sunt destinate monitorizării bolii cronice, caz în care normele CNAS obligă laboratorul să efectueze analizele în termen de cel mult cinci zile de la prezentare. (sursa stiripesurse.ro)

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