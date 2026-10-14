Pericolul din ceaşca de dimineaţă: De ce cafeaua şi sucul de citrice băute pe stomacul gol ne pot distruge digestia

Începerea zilei cu o băutură consumată pe stomacul gol ne poate da complet peste cap digestia, declanşând stări de greaţă, arsuri gastrice sau chiar episoade de anxietate din cauza producţiei crescute de acid şi a modificărilor bruşte ale glicemiei. Pentru majoritatea oamenilor, ritualul matinal include o cafea neagră, însă acizii clorogenici din componenţa acesteia stimulează o secreţie masivă de acid gastric şi accelerează motilitatea stomacului, favorizând apariţia refluxului esofagian. Soluţia nu presupune renunţarea la licoarea preferată, ci adaptarea modului în care o consumăm. Adăugarea unei cantităţi mici de lapte sau asocierea cu o gustare uşoară, precum o felie de pâine prăjită, o banană sau un iaurt, poate proteja eficient mucoasa stomacală. Pentru cei care nu pot mânca absolut nimic la prima oră, experţii recomandă reducerea porţiei la o jumătate de cană sau tranziţia către varianta decofeinizată.

Aceleaşi reguli de precauţie se aplică şi în cazul ceaiurilor care conţin cofeină. Consumate la temperaturi prea ridicate şi într-o concentraţie mare, acestea irită agresiv stomacul, provocând crampe. Un ceai infuzat mai puţin timp, lăsat să se răcească la o temperatură prietenoasă şi savurat alături de un ou fiert sau un iaurt bogat în proteine va fi mult mai blând cu organismul. În ceea ce priveşte sucurile proaspete de citrice, deşi aduc un aport valoros de vitamina C, ele se transformă într-o adevărată capcană din cauza acidului citric şi a zaharurilor concentrate. Lipsite de fibrele naturale care încetinesc absorbţia, aceste sucuri provoacă o creştere bruscă a glicemiei, urmată inevitabil de o prăbuşire care aduce cu sine ameţeală şi oboseală cronică. Integrarea lor într-un smoothie hrănitor sau alăturarea unui aliment bogat în amidon stabilizează rapid nivelul zahărului din sânge.

Poate cel mai periculos atac asupra unui sistem digestiv gol îl reprezintă băuturile energizante. Combinaţia explozivă de doze uriaşe de cofeină, zahăr şi aditivi puternici, precum taurina sau guarana, duce la o absorbţie extrem de rapidă în fluxul sanguin, declanşând adesea stări intense de greaţă şi agitaţie. Sistemul digestiv este pur şi simplu luat prin surprindere de această avalanşă chimică, motiv pentru care consumul unei gustări proteice înainte de a deschide o astfel de doză devine un pas absolut obligatoriu pentru încetinirea absorbţiei şi protejarea echilibrului intern pe parcursul întregii zile. (sursa stiripesurse.ro)