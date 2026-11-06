Muncitorii de la Combinatul Siderurgic, discuții în fața Consiliului Județean Galați. Președintele CJ a ieșit în fața oamenilor pentru a discuta despre situația critică de la Liberty

Situația tensionată de la combinatul siderurgic Liberty Galați a generat astăzi, 6 noiembrie, o nouă mobilizare a salariaților. După ce săptămâna trecută și-au strigat disperarea în fața Prefecturii, pe grupurile de comunicare ale siderurgiștilor a apărut o nouă chemare la protest, de această dată în fața sediului Consiliului Județean (CJ) Galați. Oamenii au venit în număr mare pentru a cere soluții concrete în fața colapsului cu care se confruntă colosul industrial.

Deși fusese anunțat ca un protest, acțiunea nu a degenerat în mișcări de stradă sau scandări, datorită intervenției rapide a autorităților locale. Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a ieșit direct în fața muncitorilor pentru a sta de vorbă cu ei și a calma spiritele.

În cadrul dialogului deschis cu siderurgiștii, șeful CJ le-a explicat demersurile făcute în culise pentru salvarea platformei și a povestit cum s-a implicat direct pentru a împiedica o decizie catastrofală: oprirea alimentării cu energie electrică a combinatului, care fusese programată inițial pentru data de 1 noiembrie.

Presiunea financiară rămâne însă uriașă. Pe surse, combinatul are un nou termen limită critic pe data de 10 noiembrie, zi în care trebuie să achite facturile restante la energie pentru a evita o nouă amenințare de deconectare de la rețeaua electrică.

Discuțiile de la Galați au loc în aceeași zi în care, la București, este programată o ședință crucială a comitetului interministerial special înființat pentru gestionarea situației de la Liberty, comisie din care fac parte miniștri și oficiali guvernamentali de rang înalt de la care se așteaptă pachetul de măsuri salvatoare.