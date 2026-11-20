Administratorii concordatari ai Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA au anunţat că s-a lansat procedura de vânzare prin negociere directă a combinatului siderurgic şi a fabricii de ţevi sudate longitudinal. Investitorii interesaţi sunt invitaţi să depună oferte angajante până pe 10 decembrie 2026, ora 17.00, preţul de pornire fiind de aproape 200 de milioane de euro.

Anunţul a fost făcut de CITR şi Euro Insol, administratorii concordatari ai celor două societăţi, la numai o zi după ce Tribunalul Galaţi a omologat planurile de restructurare ale Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products. Preţul de pornire stabilit pentru tranzacţie este de 199.845.742 de euro, operaţiunea fiind scutită de TVA.

Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, spune că lansarea procedurii de vânzare reprezintă un pas concret în direcţia relansării producţiei siderurgice la Galaţi.

„Pentru oamenii care au lucrat aici o viaţă, întrebarea este când se va produce din nou oţel la Galaţi. Astăzi facem un pas concret în această direcţie. Îi invităm la negocieri pe investitorii care văd un viitor pentru combinat şi au resursele să repornească producţia. Miza este să păstrăm la Galaţi atât capacitatea de a produce oţel, cât şi experienţa oamenilor de care depinde această industrie”, declară Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Cum se desfăşoară procedura de vânzare

Investitorii trebuie să depună până pe 10 decembrie documentaţia de participare şi oferta angajantă, însoţită de o garanţie de 7% din preţul de pornire, adică 17 milioane de euro. După expirarea acestui termen, administratorii concordatari vor purta negocieri individuale cu fiecare ofertant. Ofertele finale angajante trebuie depuse până pe 17 decembrie 2026, ora 17.00. Ulterior, administratorii concordatari vor transmite ofertele finale creditorilor, care vor avea responsabilitatea de a selecta câştigătorul procedurii.

Remus Borza, reprezentantul Euro Insol, explică avantajele platformei industriale de la Galaţi şi motivele pentru care negocierea directă a fost aleasă ca metodă de valorificare.

„La Galaţi, un investitor are acces la un întreg lanţ de producţie, de la furnal şi oţelărie până la laminoare şi fabrica de ţevi, pe o platformă cu acces la Dunăre şi la Marea Neagră. Negocierea directă ne permite să clarificăm cu fiecare investitor condiţiile în care este pregătit să cumpere. Creditorii vor avea astfel la dispoziţie ofertele finale pentru a alege cumpărătorul”, declară Remus Borza, Euro Insol.

Reamintim că, potrivit declaraţiilor anterioare, companiile care şi-au declarat deja interesul pentru combinatul siderurgic de la Galaţi sunt UMB România,iar ceilalţi patru ofertanţi sunt din afara Uniunii Europene: grupul ucrainean Metinvest, indienii de la Jindal, grupul irakian Galiawa şi compania chinezească Risun.

Ce active sunt scoase la vânzare

Potrivit administratorilor concordatari, combinatul siderurgic de la Galaţi este singurul producător integrat de oţel din România. Platforma industrială se întinde pe aproximativ 1.600 de hectare şi are o capacitate de producţie de până la trei milioane de tone de oţel anual. Printre principalele active incluse în tranzacţie se numără uzina de aglomerare, furnalul, oţelăria şi instalaţiile de turnare continuă, laminorul de tablă groasă, laminoarele de benzi la cald şi la rece, liniile de zincare şi de acoperire organică, precum şi fabrica de ţevi sudate longitudinal Liberty Tubular Products. Tranzacţia include, de asemenea, halda de zgură, terenuri şi clădiri.

Dacă procedura se desfăşoară conform calendarului anunţat, ofertele finale vor ajunge la creditori până pe 17 decembrie 2026.