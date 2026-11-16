„Războiul” etern dintre gălățeni și brăileni s-a reaprins în online

De fiecare dată când în spațiul public reapare tema reorganizării administrative a României și scenariul unei eventuale uniri dintre Galați și Brăila, rețelele de socializare se transformă instantaneu într-un adevărat câmp de luptă al ironiilor. Nici zilele acestea nu fac excepție, Facebook-ul și TikTok-ul fiind pline de glume, meme-uri și replici spumoase între locuitorii celor două orașe vecine.

Dacă în viața de zi cu zi gălățenii și brăilenii lucrează împreună, își fac cumpărăturile unii la alții și împart aceeași Dunăre, în mediul online niciuna dintre tabere nu lasă garda jos când vine vorba de mândria locală.

De la ce pornește, de fapt, „conflictul” virtual

Secțiunile de comentarii ale postărilor pe această temă sunt o adevărată colecție de umor involuntar și autoironie, iar subiectele preferate de tachinare rămân aceleași de ani buni:

Cine e „șeful” peste Dunăre: În timp ce gălățenii invocă populația mai mare, universitatea, combinatul și faleza lungă, brăilenii contraatacă imediat cu istoria portului, centrul vechi și parcurile orașului.

În timp ce gălățenii invocă populația mai mare, universitatea, combinatul și faleza lungă, brăilenii contraatacă imediat cu istoria portului, centrul vechi și parcurile orașului. Podul suspendat și traversarea cu bacul: Fiecare tabără își revendică meritul sau își pasează cu umor responsabilitatea atunci când vine vorba de drumurile de legătură și traficul dintre cele două județe.

Fiecare tabără își revendică meritul sau își pasează cu umor responsabilitatea atunci când vine vorba de drumurile de legătură și traficul dintre cele două județe. Marea dilemă a „capitalei”: Orice discuție despre o eventuală comasare administrativă se blochează, invariabil, în comentarii, la întrebarea cine ar da numele noului oraș — „Galați-Brăila” sau „Brăila-Galați” — și unde ar urma să fie sediul primăriei.

„Singurul război în care se aruncă doar cu glume”

Dincolo de replicile acide la prima vedere, majoritatea internauților privesc întreaga dispută cu mult haz și recunosc că rivalitatea dintre cele două orașe este, de fapt, una dintre cele mai simpatice legături din țară.