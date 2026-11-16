„Războiul” etern dintre gălățeni și brăileni s-a reaprins în online

De fiecare dată când în spațiul public reapare tema reorganizării administrative a României și scenariul unei eventuale uniri dintre Galați și Brăila, rețelele de socializare se transformă instantaneu într-un adevărat câmp de luptă al ironiilor. Nici zilele acestea nu fac excepție, Facebook-ul și TikTok-ul fiind pline de glume, meme-uri și replici spumoase între locuitorii celor două orașe vecine.
Dacă în viața de zi cu zi gălățenii și brăilenii lucrează împreună, își fac cumpărăturile unii la alții și împart aceeași Dunăre, în mediul online niciuna dintre tabere nu lasă garda jos când vine vorba de mândria locală.
Secțiunile de comentarii ale postărilor pe această temă sunt o adevărată colecție de umor involuntar și autoironie, iar subiectele preferate de tachinare rămân aceleași de ani buni:
Dincolo de replicile acide la prima vedere, majoritatea internauților privesc întreaga dispută cu mult haz și recunosc că rivalitatea dintre cele două orașe este, de fapt, una dintre cele mai simpatice legături din țară.
„Ne tachinăm noi pe internet toată ziua, dar tot împreună stăm la coadă la bac și tot la vecini mergem în weekend la plimbare”, concluzionează un utilizator, rezumând perfect spiritul acestui „război” în care singurele arme folosite sunt umorul și autoironia.