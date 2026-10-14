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    Vin ninsorile și se depune strat de zăpadă la munte, iar în Galați continuă vântul puternic: Alerta ANM a fost prelungită

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Vin ninsorile și se depune strat de zăpadă la munte, iar în Galați continuă vântul puternic: Alerta ANM a fost prelungită

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei14.10.2026

Vin ninsorile și se depune strat de zăpadă la munte, iar în Galați continuă vântul puternic: Alerta ANM a fost prelungită

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică, valabilă de miercuri, 14 octombrie, de la ora 10:00, până vineri, 16 octombrie, la ora 18:00.

Fenomenele vizate sunt intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri. Județul Galați se află în prezent sub o atenționare Cod Galben de vijelii, valabilă miercuri până la ora 18:00, interval în care sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea se confruntă cu rafale ce ating 50…70 km/h.

Conform specialiștilor ANM, episoadele de vânt puternic vor continua joi și vineri, local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și izolat în restul țării, cu viteze la rafală de până la 40…50 km/h. În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, rafalele vor rămâne violente, înregistrând viteze de 60…80 km/h. Pe tot parcursul acestui interval, vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă a anului.

La altitudini mari, de peste 1500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat de zăpadă, care va măsura în general între 5 și 15 centimetri pe tot intervalul de valabilitate al informării.

Autoritățile recomandă prudență maximă în zonele expuse rafalelor de vânt, care pot disloca elemente de construcție sau crengi ale copacilor.

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