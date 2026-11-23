Liberty Galaţi a semnat cu Electrica un contract de superficie pentru aproximativ 240 de hectare din incinta Combinatului Siderurgic, pe o perioadă de 25 de ani. Terenurile vor fi folosite pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic şi a unor capacităţi de stocare a energiei, proiect care ar putea ajunge la o putere totală de până la 500 MW. Contractul ridică însă şi o întrebare importantă privind viitorul platformei siderurgice, ale cărei active au fost scoase la vânzare împreună cu cele ale Liberty Tubular, la un preţ de pornire de 200 de milioane de euro.

Așa cum Monitorul de Galați a relatat, acordul a fost semnat pe 23 noiembrie 2026, în baza memorandumului de înţelegere încheiat de cele două companii pe 24 februarie 2026. Potrivit comunicatului transmis de Electrica investitorilor, dreptul de superficie este constituit pentru 25 de ani şi priveşte o suprafaţă totală de aproximativ 240 de hectare. Prin acest contract, Electrica primeşte dreptul de a dezvolta, construi şi opera, direct sau prin intermediul unor societăţi de proiect, capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile şi instalaţii de stocare a acesteia.

Liberty rămâne proprietara terenurilor, dar Electrica va avea dreptul să le folosească timp de 25 de ani. Dreptul de superficie îi permite companiei energetice să construiască şi să deţină instalaţiile realizate pe terenurile respective, în condiţiile contractului.

Ce înseamnă dreptul de superficie şi cât va încasa Liberty

Superficia este un drept real imobiliar reglementat de articolele 693-702 din Codul civil. Acesta permite unei persoane sau companii să construiască şi să deţină construcţii pe terenul aflat în proprietatea altcuiva, beneficiind de dreptul de folosinţă asupra terenului. În cazul contractului dintre Liberty Galaţi şi Electrica, proprietatea asupra celor aproximativ 240 de hectare nu se transferă către compania energetică. Electrica dobândeşte însă dreptul juridic necesar pentru autorizarea construcţiilor şi solicitarea racordării la reţeaua electrică.

Un aspect important este remuneraţia pe care Liberty o va primi pentru constituirea dreptului de superficie. Electrica precizează că aceasta va fi stabilită la valoarea de piaţă, pe baza unui raport întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România). Deocamdată, nu a fost comunicată valoarea remuneraţiei şi nici modalitatea concretă de plată.

Parc fotovoltaic şi instalaţii de stocare de până la 500 MW

În acest stadiu, cele două companii au în vedere dezvoltarea unor capacităţi totale de până la 500 MW, dintre care componenta fotovoltaică ar urma să aibă o putere instalată de 250 MWp. Parametrii finali ai investiţiei, inclusiv capacitatea, configuraţia instalaţiilor şi calendarul de execuţie, vor fi stabiliţi ulterior, în funcţie de rezultatele studiilor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, acordurile de racordare la reţea, aprobările corporative şi condiţiile de finanţare.

Electrica consideră că investiţia va contribui la dezvoltarea capacităţilor sale de producere şi stocare a energiei, în cadrul Strategiei 2030, care prevede atingerea unei capacităţi de producţie de 1 GW şi a unei capacităţi de stocare de cel puţin 900 MWh.

Directorul general al Electrica, Alexandru-Aurelian Chiriţă, a explicat că memorandumul semnat în februarie a stabilit obiectivele proiectului, iar contractul de superficie asigură dreptul de utilizare a terenurilor pentru următorii 25 de ani.

„Memorandumul din februarie a stabilit ce vrem să construim la Galaţi, iar contractul de superficie ne asigură, pentru 25 de ani, terenul pe care putem construi. Urmează studiile, avizele şi racordarea. Producţia şi stocarea de energie lângă o mare platformă industrială înseamnă siguranţă în alimentare, costuri predictibile şi valoare pe termen lung pentru investitori”, a declarat directorul general al Electrica.

La rândul său, Aida Nechifor, directorul general al Liberty Galaţi, a afirmat că alegerea Electrica a avut la bază experienţa companiei şi capacitatea acesteia de a gestiona infrastructura energetică existentă pe platforma siderurgică.

„Alegerea Electrica S.A. ca partener pentru dezvoltarea parcului fotovoltaic şi a capacităţilor de înmagazinare are la bază criterii tehnice, operaţionale şi strategice. Experienţa şi expertiza partenerului nostru precum şi capacitatea de a gestiona complexitatea infrastructurii energetice existente în Combinat, au reprezentat elemente importante în fundamentarea acestei decizii”, a declarat Aida Nechifor.

Administratorul concordatar Paul-Dieter Cîrlănaru a descris semnarea contractului drept un nou pas în parteneriatul dintre cele două companii, care urmăreşte proiectarea, construirea şi operarea capacităţilor de producere şi stocare a energiei regenerabile pe platforma siderurgică. Remus Borza, de asemenea administrator concordatar, a susţinut că proiectul va permite valorificarea terenurilor disponibile şi a infrastructurii existente.

Potrivit conducerii Liberty, pe termen scurt, parteneriatul ar urma să contribuie la asigurarea alimentării cu energie electrică a Combinatului, iar pe termen lung, energia solară produsă pe platformă ar putea acoperi o parte din consum, cu efecte asupra costurilor de operare.

Cum influenţează contractul vânzarea Combinatului Liberty Galaţi

Semnarea contractului de superficie trebuie privită şi în contextul procedurii de valorificare a activelor Liberty Galaţi. Combinatul se află în procedură de concordat preventiv, iar activele Liberty Galaţi şi Liberty Tubular au fost scoase la vânzare împreună, prin negociere directă, la un preţ de pornire de 200 de milioane de euro.

Constituirea unui drept de superficie asupra a aproximativ 240 de hectare din platformă, pentru o perioadă de 25 de ani, poate avea implicaţii asupra condiţiilor în care un viitor investitor va prelua şi va putea utiliza aceste terenuri. În principiu, dacă dreptul de superficie este înscris în cartea funciară, el poate fi opozabil şi viitorului cumpărător al terenurilor. Astfel, dobândirea proprietăţii asupra platformei nu ar însemna automat şi posibilitatea utilizării fără restricţii a suprafeţelor afectate de contract. Cu alte cuvinte, un investitor care ar cumpăra Combinatul ar trebui să ţină cont de drepturile dobândite de Electrica şi de durata acestora. Această situaţie nu blochează automat vânzarea platformei siderurgice, dar poate influenţa evaluarea activelor şi modul în care cumpărătorul va putea exploata terenurile respective.

Deocamdată, cele două companii nu au precizat dacă toate cele 240 de hectare sunt incluse în pachetul de active scos la vânzare şi nici dacă dreptul de superficie a fost luat în calcul la stabilirea preţului de pornire de 200 de milioane de euro. Rămân de clarificat şi condiţiile concrete ale contractului: valoarea remuneraţiei, modalitatea de plată, obligaţiile Electrica privind realizarea investiţiei şi consecinţele în cazul în care proiectul nu ajunge în etapa de construcţie sau exploatare.

Contractul semnat pe 23 noiembrie stabileşte, aşadar, cadrul juridic pentru utilizarea unei suprafeţe importante din platforma siderurgică în următorii 25 de ani. Rămâne de văzut cum va fi integrat acest drept în procesul de vânzare a Combinatului şi ce efect va avea asupra condiţiilor de preluare a activelor de către un viitor investitor.