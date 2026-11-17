Panică în rândul mai multor locatari dintr-o zonă din Galaţi. Case care păreau sigure au ajuns să se confrunte cu fenomene grave de tasare, pereţi crăpaţi adânc, uşi şi porţi blocate.

Situaţia, care a pornit de la o singură locuinţă, s-a extins deja la patru case de pe strada Mihai Eminescu, iar oamenii trăiesc cu teama că imobilele se vor prăbuşi peste ei. Proprietarii acuză intervenţiile defectuoase la branşamentele stradale, în timp ce operatorul de apă şi canalizare respinge orice vină.

Problemele s-au agravat masiv spre finalul lunii octombrie, după ce branşamentul stradal al unui vecin a cedat.

Deşi echipele de la SC Apa Canal SA Galaţi au intervenit la faţa locului, oamenii susţin că lucrările nu au fost făcute aşa cum trebuie, motiv pentru care apa s-a infiltrat masiv pe sub imobile. Printre cei afectaţi se numără şi Aurelian Buhociu, un localnic a cărui casă a fost renovată chiar în acest an.

„Au apărut crăpături adânci în pereţi. Oamenii trăiesc într-o stare permanentă de teamă că pereţii se vor prăbuşi”, relatează situaţia disperată a locatarilor.

La casa lui Aurelian Buhociu, crăpăturile au ajuns chiar şi în interior, lângă uşi care nu se mai închid sau nu se mai pot deschide de teama blocării totale. În plus, un martor din plastic pus de oameni la o poartă s-a deplasat cu 4-5 centimetri în doar câteva săptămâni, semn că solul continuă să se mişte. Chiar dacă proprietarii au încheiat poliţe de asigurare, aceştia se tem că pagubele provocate de tasare nu le vor fi acoperite.

Situaţia este la fel de gravă şi la vecini. Sunt vârstnici din zonă care se tem să nu le cadă casele peste ei. Într-un alt caz, la gospodăria Cătălinei Ichim, fisurile au apărut atât la exterior, cât şi în interior, iar poarta nu mai poate fi închisă. De teama eventualei prăbuşiri a unui perete, un bătrân care locuia acolo a fost nevoit să îşi părăsească locuinţa şi s-a mutat la un alt copil.

Locatarii spun că timp de trei zile, în perioada critică, aveau impresia că imobilele „pocnesc”, iar în zonă se scurgea apă în mod suspect. Oamenii susţin că reprezentanţii companiei de apă le-ar fi dat explicaţii stranii, cum că zgomotele ar fi provocate de nuci care cad, în timp ce crăpăturile din ziduri deveneau din ce în ce mai ameninţătoare.

Reprezentanţii operatorului de apă şi canalizare susţin că instituţia nu se face vinovată de situaţia creată.

În prezent, situaţia a intrat în atenţia autorităţilor. S-a cerut şi o expertiză oficială din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC), care va trebui să stabilească cu exactitate cauzele tasărilor şi cine se face vinovat. Între timp, nemulţumirile au ajuns în puncte limită: cel puţin unul dintre proprietari este hotărât să acţioneze operatorul de apă şi canalizare în instanţă, iar ceilalţi locatari afectaţi iau în calcul să i se alăture în demersul legal.