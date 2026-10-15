UPDATE: Cinci membri ai echipajului de pe nava lovită în Marea Neagră au fost salvați cu elicopterul Black Hawk. Căutările continuă în interiorul ambarcațiunii

Operațiunea de salvare din Marea Neagră a intrat într-o nouă fază critică, după ce un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a recuperat și transportat la Constanța cinci membri ai echipajului navei comerciale avariate în larg.

La bordul aeronavei s-a aflat o echipă medicală UPU-SMURD, care a evaluat victimele: o persoană prezintă arsuri la nivelul scalpului, o alta are o ușoară intoxicație cu fum, în timp ce ceilalți trei marinari nu prezintă mărci traumatice vizibile. Toți cei cinci au fost preluați de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța și transportați de urgență la spital.

În paralel, o intervenție de o complexitate deosebită este în desfășurare pentru găsirea celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți în interiorul navei avariate sub pavilion străin. Un al doilea elicopter Black Hawk a decolat pentru a prelua, prin troliere, echipele specializate de căutare-salvare aflate la bordul navei FIFI și a le coborî direct pe structura ambarcațiunii afectate. Salvatorii, pompieri instruiți special pentru astfel de scenarii în Marsilia (Franța) și Hamburg (Germania), se vor concentra pe localizarea eventualelor persoane rănite rămase blocate sub punte.

Dispozitivul de intervenție de la Sulina a fost completat cu șalupa multirol a ISU „Delta” Tulcea, pregătită în port cu 8 subofițeri, 5 membri ai echipajului și 3 paramedici SMURD pentru a sprijini misiunea în funcție de prioritățile operative. Pe de altă parte, marea agitată a impus deja primele retrageri strategice.

Din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile și a valurilor mari, șalupa de intervenție de dimensiuni reduse a Gărzii de Coastă a fost nevoită să se întoarcă la bază, misiunea pe apă fiind continuată de o navă de mari dimensiuni a aceleiași instituții.

O operațiune contracronometru de salvare este în desfășurare joi dimineață în Marea Neagră, la 14 mile marine de Sulina, după ce o navă comercială a fost lovită și grav avariată în larg.

Incidentul dramatic a declanșat o mobilizare masivă de forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), la misiune participând Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, dotate cu sisteme de salvare prin troliere și echipe medicale la bord, au decolat de urgență către zona incidentului pentru a asigura sprijinul aerian necesar misiunii. În paralel, IGSU a alocat două ambarcațiuni de salvare. Nava Fifi a plecat din portul Mangalia având la bord un medic, doi paramedici și un asistent, în timp ce o șalupă multirol din cadrul ISU Tulcea se deplasează din portul Tulcea către Sulina cu trei paramedici și patru membri ai echipajului.

Intervenția salvatorilor este îngreunată extrem de mult de condițiile meteorologice nefavorabile. În zona de intervenție, o navă a Poliției de Frontieră Române monitorizează permanent situația, însă salvarea celor patru membri ai echipajului prin transfer direct nu se poate realiza în siguranță în acest moment din cauza valurilor uriașe. Prioritatea absolută a echipelor coordonate este recuperarea oamenilor în condiții de maximă siguranță atât pentru cei aflați la bord, cât și pentru salvatori.

Imaginile video surprinse de la fața locului arată proporțiile dezastrului și violența mării: