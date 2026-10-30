Android permite instalarea magazinelor alternative de aplicaţii direct din Google Play

Utilizatorii Android vor putea instala mai uşor magazine alternative de aplicaţii, descărcându-le direct din Google Play Store. Google a eliminat astfel o parte dintre restricţiile care împiedicau distribuirea acestor platforme prin intermediul propriului magazin oficial.

Schimbarea nu se aplică însă utilizatorilor din Statele Unite. La nivel internaţional, Google introduce această facilitate în urma precedentului creat de procesul antitrust pierdut în faţa companiei Epic Games. Deciziile instanţei obligă gigantul american să permită dezvoltatorilor să distribuie aplicaţii şi servicii software prin intermediul unor magazine independente, concurente cu Google Play.

În acest context, compania a lansat programul voluntar Android Registered App Stores, prin care operatorii magazinelor alternative se pot înscrie pentru a obţine recunoaşterea oficială şi integrarea în ecosistemul Android.

Google a anunţat că dezvoltatorii interesaţi pot depune gratuit cererile de înscriere, urmând ca suportul pentru aceste magazine să fie extins, până la sfârşitul anului, şi la anumite dispozitive Android.

Magazinele acceptate în program vor beneficia de o integrare mai bună în sistemul de operare. Utilizatorii vor putea instala aplicaţii printr-o simplă apăsare de buton, fără procedurile suplimentare asociate instalării din surse externe. În plus, aplicaţiile vor putea primi actualizări automate în fundal, similar celor instalate prin Google Play Store.

Spre deosebire de Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery şi alte magazine preinstalate de producătorii de telefoane, platformele înscrise în programul Android Registered App Stores vor putea fi instalate şi dezinstalate independent, în funcţie de preferinţele utilizatorului. Practic, Google promite un nivel mai mare de libertate în alegerea surselor de unde sunt descărcate aplicaţiile.

Programul reprezintă, în esenţă, o concesie făcută de Google în urma disputei juridice cu Epic Games. După pierderea apelului, compania a fost nevoită să accepte o serie de modificări importante, inclusiv posibilitatea utilizării unor sisteme de plată alternative şi partajarea cataloagelor de aplicaţii cu magazine concurente. Una dintre cele mai importante cerinţe impuse de instanţă a fost chiar distribuirea magazinelor terţe prin intermediul Google Play.

Accesul în program nu va fi însă lipsit de condiţii. Operatorii interesaţi trebuie să demonstreze că respectă o serie de cerinţe privind protejarea proprietăţii intelectuale, eliminarea conţinutului ilegal şi publicarea unor politici de confidenţialitate clare, atât pentru utilizatori, cât şi pentru dezvoltatori.

Google solicită, de asemenea, implementarea unor măsuri permanente de securitate, menite să împiedice distribuirea programelor malware şi compromiterea dispozitivelor Android. În cadrul procesului de evaluare, administratorii magazinelor trebuie să prezinte documentaţia necesară în limba engleză şi să furnizeze copii ale aplicaţiilor distribuite.

Participarea la programul Android Registered App Stores presupune o taxă anuală de 10.000 de dolari, care trebuie achitată înainte ca Google să înceapă evaluarea solicitării. Compania justifică acest cost prin resursele suplimentare necesare pentru administrarea şi monitorizarea platformelor acceptate. Pot apărea şi costuri adiţionale dacă sunt identificate probleme legate de programe malware.

Lansarea oficială a programului este programată pentru 1 decembrie, însă disponibilitatea efectivă va fi limitată iniţial la dispozitivele care rulează cele mai recente versiuni Android 17. Google precizează că suportul va începe odată cu Android 17 QPR2, actualizare aşteptată pe telefoanele Pixel în următoarele săptămâni.

Prin urmare, deşi schimbarea reprezintă un pas important către deschiderea ecosistemului Android, beneficiile imediate vor fi destul de limitate. Compatibilitatea restrânsă la versiunile recente ale sistemului de operare înseamnă că numeroase telefoane existente nu vor putea utiliza de la început această facilitate.

Google justifică implementarea graduală prin necesitatea menţinerii unui nivel ridicat de securitate, susţinând că noile mecanisme de protecţie disponibile în cele mai recente versiuni Android sunt esenţiale pentru integrarea în siguranţă a magazinelor alternative de aplicaţii.