Schimbare majoră la cumpărăturile online din afara UE: Guvernul elimină de la 1 noiembrie taxa de 25 de lei pe colet, înlocuită de noul sistem de taxare european

Schimbări majore pentru gălăţenii şi românii care obişnuiesc să facă cumpărături pe platforme internaţionale precum Temu, Shein, AliExpress sau Amazon. Guvernul României elimină de la 1 noiembrie 2026 taxa fixă de 25 de lei aplicată până în prezent pentru fiecare colet expediat din afara Uniunii Europene cu o valoare declarată sub 150 de euro. Măsura, supranumită de public „Taxa Temu”, a fost introdusă la începutul acestui an şi a scumpit artificial comenzile cumpărătorilor din ţară, întrucât comercianţii au transferat taxa logistică direct în preţul final al produselor. Decizia de anulare este adoptată în şedinţa de vineri a Executivului pentru a evita o dublă taxare nedreaptă a cetăţenilor, în contextul intrării în vigoare a noului sistem unic de vămuire reglementat la nivelul întregii Uniuni Europene.

Noul mecanism european impune o structură diferită de tarifare pentru pachetele extracomunitare. De la 1 iulie 2026 a intrat deja în vigoare o taxă vamală fixă de 3 euro pentru fiecare colet comandat din afara spaţiului comunitar. În plus, începând cu 1 noiembrie 2026, Uniunea Europeană introduce o taxă suplimentară de procesare în valoare de 2 euro, dar care se va aplica în funcţie de numărul de categorii de articole conţinute de pachet. Astfel, dacă un pachet conţine zece produse din aceeaşi categorie, cum ar fi zece perechi de blugi, taxa de procesare va fi de doar 2 euro. În schimb, dacă în acelaşi colet se află nouă perechi de blugi şi o jucărie de pluş, taxa va urca la 4 euro, deoarece produsele aparţin la două categorii distincte.

Eliminarea tarifului românesc de 25 de lei va produce efecte imediate pentru toate livrările efectuate de la începutul lunii viitoare. Taxa logistică naţională se va mai aplica exclusiv coletelor predate efectiv destinatarilor până la data de 31 octombrie 2026 inclusiv. Pentru orice livrare realizată începând cu data de 1 noiembrie 2026, încasarea celor 25 de lei devine ilegală, iar autorităţile au prevăzut un mecanism strict de protecţie a consumatorilor. În cazul în care companiile de curierat sau serviciile poştale vor încasa din greşeală această taxă după expirarea termenului, sumele vor trebui restituite integral clienţilor în termen de cel mult 30 de zile de la data predării coletului. (sursa stiripesurse.ro)