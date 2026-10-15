HP lansează un PC integrat într-o tastatură, cu procesoare AMD Ryzen AI PRO şi un preţ de peste 3.000 de dolari

HP a prezentat EliteBoard G2a, un computer care integrează toate componentele esenţiale într-o tastatură şi utilizează procesoare AMD Ryzen AI PRO din seria 400. Conceput pentru a economisi spaţiu pe birou şi pentru a fi transportat cu uşurinţă, dispozitivul propune o alternativă neobişnuită la calculatoarele desktop tradiţionale. Există însă un dezavantaj major: preţul de pornire de 3.053 de dolari îl face inaccesibil pentru o mare parte dintre utilizatori.

Configuraţia de bază include un procesor AMD Ryzen AI 5 PRO 435, 16 GB de memorie RAM, un SSD de 512 GB şi un cip grafic integrat Radeon 840M. Modelul continuă conceptul lansat de HP prin gama EliteBoard, care transformă tastatura într-un computer compact, conectabil la un monitor extern.

Un computer complet ascuns în carcasa tastaturii

HP EliteBoard G2a reuneşte procesorul, memoria RAM şi unitatea de stocare în carcasa unei tastaturi. În loc să ocupe spaţiu cu o unitate desktop separată, utilizatorul are nevoie doar de acest dispozitiv şi de un monitor compatibil pentru a-şi configura un sistem de lucru.

Noua generaţie face trecerea la procesoarele AMD Ryzen AI PRO 400, bazate pe arhitectura Zen 5. HP propune cinci configuraţii, construite în jurul a două procesoare: Ryzen AI 5 PRO 435 şi Ryzen AI 7 PRO 450.

Modelul de bază dispune de şase nuclee şi 12 fire de execuţie, în timp ce varianta superioară oferă opt nuclee şi 16 fire de execuţie. Diferenţa de performanţă ar putea conta în special pentru utilizatorii care lucrează simultan cu mai multe aplicaţii sau folosesc programe profesionale solicitante.

Preţul este însă mult mai mare decât cel al primei generaţii. Dacă EliteBoard G1a pornea de la aproximativ 899 de dolari, noul G2a este listat la 3.053 de dolari pentru configuraţia de bază. Astfel, avantajul unui format compact vine cu un cost considerabil.

Procesoare Ryzen AI PRO şi grafică Radeon integrată

Configuraţia cu AMD Ryzen AI 5 PRO 435 include un cip grafic Radeon 840M şi oferă o capacitate de procesare AI de până la 50 TOPS. Aceasta permite rularea locală a anumitor sarcini bazate pe inteligenţă artificială, fără a depinde în permanenţă de servicii online.

În ceea ce priveşte jocurile, soluţia grafică integrată este mai potrivită pentru titluri mai puţin solicitante şi jocuri mai vechi decât pentru producţiile moderne cu cerinţe grafice ridicate.

Pentru cei care au nevoie de performanţe suplimentare, HP oferă şi procesorul Ryzen AI 7 PRO 450, însoţit de grafică Radeon 860M. Această configuraţie ar trebui să ofere resurse mai bune pentru multitasking şi aplicaţii care solicită atât procesorul, cât şi cipul grafic.

Memoria RAM porneşte de la 16 GB DDR5, iar anumite variante sunt disponibile cu 32 GB. Sistemul permite extinderea până la 64 GB prin intermediul a două sloturi SO-DIMM, o opţiune utilă pentru utilizatorii care au nevoie de mai multă memorie în aplicaţii profesionale.

SSD de până la 2 TB şi conectivitate prin USB-C

În configuraţia standard, EliteBoard G2a include un SSD de 512 GB, însă capacitatea de stocare poate ajunge la 2 TB. Toate aceste componente sunt găzduite în carcasa tastaturii, eliminând necesitatea unei unităţi desktop separate.

Conectivitatea este asigurată de două porturi USB-C, cu specificaţii diferite. Primul oferă viteze de transfer de până la 40 Gbps şi suport pentru DisplayPort Alt Mode, în timp ce al doilea ajunge la 10 Gbps şi acceptă DisplayPort 1.4 Alt Mode şi alimentare prin USB Power Delivery.

Cu o greutate de aproximativ 676 de grame, dispozitivul poate fi transportat cu uşurinţă între birouri sau în deplasări. Utilizatorul îşi poate lua propriul computer fără să transporte o carcasă desktop, fiind necesare doar un monitor şi conexiunile corespunzătoare pentru a-l pune în funcţiune.

Un format compact, dar la un preţ greu de justificat pentru mulţi

Costul creşte semnificativ în cazul configuraţiilor mai performante. Potrivit preţurilor menţionate în listările disponibile, variantele superioare ale HP EliteBoard G2a ajung la aproximativ 3.846–4.191 de dolari, în funcţie de echipare.

Dispozitivul se adresează în special mediilor profesionale în care economisirea spaţiului, mobilitatea şi instalarea simplificată pot avea o importanţă deosebită. Integrarea componentelor într-o tastatură reduce numărul de echipamente de pe birou şi face sistemul mai uşor de mutat.

Pentru utilizatorii obişnuiţi, însă, preţul ridicat ridică semne de întrebare. Un desktop tradiţional sau un mini-PC ar putea oferi un raport mai bun între cost şi performanţă, în funcţie de configuraţia aleasă.

HP EliteBoard G2a demonstrează că formatul computerelor personale poate evolua dincolo de carcasele clasice, dar rămâne de văzut dacă avantajele sale practice vor fi suficiente pentru a convinge companiile şi utilizatorii să plătească atât de mult pentru un PC integrat într-o tastatură.