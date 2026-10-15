Android 17 va putea diagnostica şi remedia automat problemele de conectivitate

La fel ca în Windows, utilizatorii de Android vor putea beneficia în curând de instrumente care identifică şi încearcă să remedieze automat problemele de conectivitate Wi-Fi, date mobile şi apeluri telefonice.

Funcţiile, testate de ceva vreme, sunt deja disponibile pe dispozitivele Google Pixel şi urmează să fie extinse, într-o versiune îmbunătăţită, la mai mulţi utilizatori Android, odată cu actualizarea la Android 17. Noile opţiuni vor fi integrate în secţiunea „Device Health & Support” (Sănătate şi asistenţă dispozitiv), alături de instrumentele existente pentru diagnosticarea bateriei, conexiunii Bluetooth şi ecranului tactil.

Astfel, o mare parte dintre problemele legate de datele mobile, conexiunea Wi-Fi şi conectivitatea generală ar putea fi rezolvate fără a apela la ajutorul unei alte persoane. Instrumentele de diagnosticare incluse în versiunea Android 17 QPR3 Beta 1 folosesc tehnologii de inteligenţă artificială pentru a verifica starea bateriei şi funcţionarea conexiunilor Wi-Fi şi Bluetooth, precum şi eventualele probleme ale ecranului tactil. Opţiunile sunt disponibile în meniul dedicat stării şi asistenţei dispozitivului.

În funcţie de problema identificată, sistemul poate încerca să o remedieze automat sau poate oferi instrucţiuni pentru rezolvarea manuală a acesteia. Chiar dacă eficienţa acestor instrumente nu va fi întotdeauna garantată, ele ar putea scuti utilizatorii de verificarea repetată a setărilor de reţea şi de resetarea conexiunilor ori de câte ori apar defecţiuni.

Prin aceste îmbunătăţiri, Google pare să răspundă nemulţumirilor exprimate de-a lungul anilor de utilizatorii telefoanelor Pixel, care au reclamat lipsa unor instrumente dedicate pentru identificarea şi remedierea problemelor de conectivitate. Ideea este simplă: dispozitivele inteligente ar trebui să poată diagnostica şi rezolva singure problemele software uzuale, fără ca utilizatorii să fie nevoiţi să caute soluţii externe.

Totuşi, experienţa Microsoft arată că depanarea automată nu oferă întotdeauna rezultatele aşteptate. În Windows, instrumentele de diagnosticare a problemelor de reţea pot eşua, sporind uneori frustrarea utilizatorilor în loc să le ofere o soluţie. Rămâne de văzut dacă implementarea Google va reuşi să transforme depanarea conexiunilor într-un proces mai simplu şi mai eficient.