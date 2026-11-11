OpenAI lansează Businesses in ChatGPT: companiile își pot verifica profilurile și pot avea propriul asistent AI

Companiile recomandate de ChatGPT pot avea de acum propriul profil verificat, cu informații oficiale furnizate și administrate chiar de reprezentanții acestora. OpenAI a lansat pe 10 noiembrie Businesses in ChatGPT, un serviciu aflat momentan în versiune beta, care permite firmelor eligibile să revendice profilurile existente și să actualizeze informațiile despre produsele și serviciile comercializate.

Noua inițiativă amintește de sistemul Google Business Profile, prin care companiile își pot administra prezența în rezultatele căutărilor Google și pe Google Maps. OpenAI merge însă un pas mai departe, oferind anumitor firme posibilitatea de a integra un asistent AI propriu, capabil să răspundă întrebărilor clienților direct în ChatGPT.

Administrarea profilurilor se face prin intermediul platformei Business Hub, însă accesul la funcționalități diferă în funcție de țară și de categoria din care face parte afacerea.

Ce informații pot modifica firmele în profilurile ChatGPT?

Proprietarii companiilor sau reprezentanții autorizați pot solicita preluarea administrării unui profil. După aprobarea solicitării și verificarea identității prin intermediul serviciului Persona, firma primește un marcaj de verificare și poate modifica informațiile publicate.

Un aspect important este că această facilitate nu necesită un abonament ChatGPT Enterprise sau un cont de publicitate.

Printre informațiile care pot fi actualizate se numără:

Descrierea și datele de prezentare ale companiei.

Adresa site-ului oficial și sigla firmei.

Politicile de livrare și condițiile de retur.

Cataloagele de produse, inclusiv prețurile și disponibilitatea acestora, în cazul magazinelor online.

OpenAI pune la dispoziția companiilor și statistici privind vizibilitatea în ChatGPT. Acestea pot afla cât de des sunt menționate, câți utilizatori ajung pe site-ul propriu și ce subiecte sau întrebări determină apariția afacerii în răspunsurile AI.

Datele sunt prezentate agregat, iar compania precizează că nu oferă firmelor acces la conversațiile individuale ale utilizatorilor, inclusiv la discuțiile purtate cu asistenții comerciali. Statisticile devin disponibile numai după atingerea unor praguri minime de activitate.

Totuși, obținerea unui profil verificat nu garantează că respectiva companie va apărea mai frecvent în recomandările ChatGPT. De asemenea, firmele nu primesc control exclusiv asupra informațiilor prezentate, asistentul AI putând utiliza în continuare date provenite din alte surse.

Prin urmare, existența unui profil oficial nu garantează aceeași vizibilitate pe care o companie o poate obține prin administrarea profilului Google Business.

Business Agent: propriul asistent AI pentru fiecare companie

Una dintre cele mai interesante funcții introduse de OpenAI este Business Agent, un asistent AI configurat pe baza informațiilor, produselor și instrucțiunilor furnizate de companie.

Acesta poate prelua o parte din interacțiunile cu potențialii clienți, oferind explicații despre produse, comparând diferite articole sau prezentând condițiile de livrare și retur.

De exemplu, atunci când ChatGPT recomandă un magazin, utilizatorul poate accesa profilul companiei și, dacă aceasta are activat un Business Agent, poate începe o conversație directă cu asistentul respectiv.

Pentru a evita confuziile, conversația cu asistentul comercial este identificată distinct și separată de dialogul inițial purtat cu ChatGPT. Astfel, utilizatorul știe când primește informații de la asistentul general al OpenAI și când discută cu un sistem AI configurat să reprezinte interesele unei anumite companii.

Firmele vor putea să-și promoveze asistenții și prin intermediul reclamelor, însă acestea vor fi marcate explicit ca materiale sponsorizate și afișate separat de răspunsurile obișnuite ale ChatGPT.

Pot companiile din România să folosească Businesses in ChatGPT?

Pentru firmele românești, disponibilitatea noilor funcționalități vine cu anumite limitări.

România se află printre țările în care ChatGPT este disponibil, iar companiile online eligibile pot solicita revendicarea unui profil. Aprobarea depinde însă de categoria afacerii, localizare și posibilitatea efectuării verificărilor de identitate solicitate de OpenAI.

Există și o restricție importantă: restaurantele și magazinele locale pot revendica momentan doar profiluri existente în Statele Unite.

În ceea ce privește Business Agents, accesul inițial este limitat la anumite companii eligibile din domeniul comerțului electronic și al serviciilor online din SUA. OpenAI nu a anunțat încă o dată la care această funcționalitate va deveni disponibilă și pentru companiile din România.

Așadar, Businesses in ChatGPT introduce două oportunități distincte: administrarea unui profil oficial, prin care firmele își pot actualiza informațiile prezentate utilizatorilor, și posibilitatea de a oferi asistență comercială prin intermediul propriului agent AI.

Chiar dacă accesul este momentan limitat, inițiativa ar putea schimba modul în care companiile își construiesc vizibilitatea online. Dacă până acum prezența în Google era esențială pentru atragerea clienților, profilurile verificate și asistenții comerciali din ChatGPT ar putea deveni o nouă componentă importantă a promovării digitale.