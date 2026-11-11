Bitdefender și ING Bank lansează Honeycards, un proiect-pilot bazat pe AI care identifică și previne fraudele din comerțul online

Bitdefender și ING Bank România au lansat în premieră proiectul-pilot Honeycards, o inițiativă de prevenire a fraudelor din comerțul online, care folosește inteligența artificială pentru a identifica magazinele false și a opri tranzacțiile suspecte înainte ca acestea să genereze pierderi financiare. Soluția combină tehnologia de securitate cibernetică dezvoltată de Bitdefender cu informațiile despre plăți disponibile băncii.

Magazinele online frauduloase pot imita foarte bine platformele legitime, având pagini de produs elaborate, coșuri de cumpărături funcționale și formulare de plată aparent sigure. Identificarea aspectului suspect al unui site nu este însă suficientă pentru a determina cine se află în spatele acestuia și cine încasează efectiv banii.

Pentru a verifica aceste informații, agentul AI dezvoltat de Bitdefender navighează pe site-urile suspecte și efectuează achiziții de test în condiții controlate, folosind carduri emise special pentru acest proiect, denumite „honeycards”. Ulterior, ING Bank România verifică identitatea comerciantului asociat tranzacției și corelează informațiile obținute cu alte dovezi pentru a stabili dacă este vorba despre o posibilă fraudă.

Potrivit Cătălinei Albișteanu, Vice President of Products, Consumer Solutions Group în cadrul Bitdefender, colaborarea dintre companiile de securitate cibernetică și instituțiile financiare permite identificarea mai rapidă a fraudelor, prin combinarea informațiilor și expertizei din cele două domenii. Aceasta consideră că Honeycards ar putea deveni un model de prevenție extins prin implicarea mai multor instituții financiare.

Peste 121.000 de lei în tranzacții frauduloase prevenite



Rezultatele celor opt luni de testare indică un potențial semnificativ al soluției. În perioada pilotului, au fost identificați și introduși în monitorizare 191 de comercianți suspecți, iar 404 clienți au fost protejați de tentative de fraudă.

Valoarea tranzacțiilor frauduloase prevenite a depășit 121.000 de lei, în timp ce rata maximă de detecție raportată a fost de 94,44%, înregistrată în cea de-a doua lună a proiectului.

Un element important este capacitatea sistemului de a identifica și comercianți suspectați de fraudă care nu mai fuseseră semnalați anterior, fără a depinde de existența unor reclamații sau raportări din partea clienților.

Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention la ING Bank România, subliniază că obiectivul principal al inițiativei este oprirea fraudei înainte ca aceasta să producă pierderi. Combinația dintre tehnologia Bitdefender, informațiile bancare și verificarea umană permite identificarea mai rapidă a persoanelor sau entităților din spatele magazinelor online suspecte.

Testarea nu implică datele sau cardurile clienților



Toate achizițiile efectuate în cadrul proiectului folosesc carduri emise special pentru Honeycards. Prin urmare, testarea nu implică tranzacții realizate de clienți reali, utilizarea cardurilor acestora sau analiza comportamentului lor de cumpărare.

Datele prelucrate se limitează la informațiile despre comercianți necesare procesului de verificare, cu respectarea legislației privind protecția datelor și a secretului bancar.

De asemenea, identificarea unui comerciant în urma unei tranzacții de test nu conduce automat la clasificarea acestuia drept fraudulos sau la blocarea sa. Acesta este considerat inițial suspect, iar confirmarea presupune verificări independente și analiză umană.

Această etapă este importantă deoarece există situații în care fraudatorii folosesc abuziv serviciile unor comercianți legitimi pentru a testa carduri obținute ilegal. Din acest motiv, simplul aspect al unui magazin online sau o tranzacție semnalată nu reprezintă suficiente motive pentru blocarea comerciantului. Identitatea celor verificați nu este făcută publică.

Proiectul ar putea fi extins la noi piețe și metode de plată



Bitdefender și ING Bank România analizează posibilitatea extinderii Honeycards către alte metode de plată, piețe și instituții financiare.

Inițiativa propune o abordare preventivă a fraudelor online, în care inteligența artificială contribuie la identificarea rapidă a comercianților suspecti, iar expertiza bancară și verificările umane susțin confirmarea cazurilor și intervenția înainte de producerea unor pierderi financiare.