Samsung pregătește o schimbare de strategie pentru Galaxy S27: noul model Pro ar putea costa aproape cât Ultra

Cu doar câteva luni înainte de începerea producției de serie, apar noi informații despre planurile Samsung pentru viitoarea familie Galaxy S27. Iar veștile venite din zona furnizorilor de componente și a fabricilor partenere nu sunt tocmai încurajatoare pentru cei care sperau la upgrade-uri consistente.

Confruntat cu presiunea creșterii costurilor, în special pe fondul scumpirii memoriilor DRAM, Samsung ar putea adopta o strategie de economisire, păstrând o mare parte dintre specificațiile tehnice ale actualei generații Galaxy S26. În schimb, compania sud-coreeană ar pregăti o repoziționare comercială menită să atragă cumpărătorii modelelor Galaxy S27 și S27 Plus către o nouă variantă: Galaxy S27 Pro.

Problema este că noul model ar urma să aibă un preț apropiat de cel al versiunii Ultra, fără să ofere însă toate dotările acesteia. Galaxy S27 Pro ar beneficia de funcția Privacy Display și de procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 6, dar nu de varianta Extreme, rezervată probabil modelului de top.

Diferențele ar urma să fie evidente și la nivelul sistemului foto. Într-o mișcare care pare mai degrabă o redistribuire a componentelor existente decât o investiție în tehnologii noi, Samsung ar putea transfera către modelul Pro camera telefoto cu zoom optic 3x utilizată în prezent pe Galaxy S26 Ultra. În paralel, Galaxy S27 Ultra ar renunța la acest modul, păstrând însă camera telefoto de 50 MP cu zoom optic 5x.

Cum ar putea Samsung să convingă cumpărătorii că Galaxy S27 Pro justifică prețul apropiat de versiunea Ultra? Una dintre soluții ar fi adoptarea aceluiași limbaj de design pentru cele două modele. Astfel, Galaxy S27 Pro ar putea arăta aproape identic cu versiunea Ultra, în timp ce modelele mai accesibile Galaxy S27 și S27 Plus ar păstra designul generației precedente.

Galaxy S27 și S27 Plus: schimbări minime la capitolul camere

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Samsung încă analizează configurațiile foto pentru cele patru modele Galaxy S27. Totuși, primele detalii sugerează că versiunile standard și Plus vor păstra o configurație apropiată de cea folosită începând cu seria Galaxy S23.

Chiar dacă senzorii pentru camera principală și cea telefoto ar putea fi înlocuiți cu variante mai noi, diferențele de calitate a imaginilor ar putea fi destul de discrete.

Configurația foto vehiculată pentru Galaxy S27 și S27 Plus include:

Cameră principală: 50 MP, cu senzor Sony IMX955 sau Samsung S5KGNG.

Cameră ultrawide: 12 MP, cu senzor Sony IMX564.

Cameră telefoto: 12 MP, cu senzor Samsung S5K3K1 și zoom optic 3x.

Cameră frontală: 12 MP, cu senzor Samsung S5K3LU sau Sony IMX874.

Prin urmare, utilizatorii care așteaptă îmbunătățiri importante ale sistemului foto pe modelele mai accesibile ar putea avea motive de dezamăgire.

Galaxy S27 Pro și S27 Ultra: aceeași cameră principală de 200 MP

În cazul versiunilor superioare, Samsung ar pregăti o configurație foto mai ambițioasă, cel puțin la nivelul specificațiilor.

Atât Galaxy S27 Pro, cât și Galaxy S27 Ultra ar urma să primească o cameră principală de 200 MP, bazată pe senzorul Samsung S5KHP6. Acesteia i se va alătura o cameră ultrawide de 50 MP, echipată fie cu senzor Samsung S5KJN3, fie cu Sony IMX855.

Diferențele importante apar însă la sistemul de zoom.

Potrivit informațiilor publicate de SammyGuru, care citează un insider cu un istoric credibil, Galaxy S27 Pro ar urma să folosească senzorul telefoto cu zoom optic 3x preluat de la Galaxy S26 Ultra. Cu alte cuvinte, noul model nu ar beneficia de camera cu zoom optic 5x disponibilă pe versiunea Ultra.

Aceasta din urmă ar păstra un sistem telefoto superior, bazat pe un senzor Samsung S5KJN3 de 50 MP sau Sony IMX855, oferind în continuare zoom optic 5x.

Practic, Samsung ar putea diferenția cele două modele printr-o strategie care favorizează clar versiunea Ultra, chiar dacă Galaxy S27 Pro va fi poziționat într-o categorie de preț apropiată.

Samsung ar miza puternic pe noul Galaxy S27 Pro

O altă informație interesantă vine din publicația sud-coreeană ET News, care estimează că Samsung ar intenționa să producă aproximativ 35 de milioane de telefoane din familia Galaxy S27.

Distribuția estimată a producției arată astfel:

Galaxy S27 Ultra: aproximativ 50% din producția totală, adică 17,5 milioane de unități.

Galaxy S27 Pro: aproximativ 20%, echivalentul a 7-8 milioane de telefoane.

Galaxy S27 și S27 Plus: împreună, aproximativ 30% din producție, adică 10,5 milioane de unități.

Dacă aceste estimări se confirmă, Samsung pare să acorde noului Galaxy S27 Pro o importanță comercială considerabilă. Producătorul ar anticipa vânzări mai mari pentru această variantă decât pentru modelul standard Galaxy S27 și versiunea Plus luate împreună.

Desigur, cifrele reprezintă deocamdată estimări privind planurile de producție, care se pot modifica până la lansarea oficială.

Rămâne de văzut dacă strategia Samsung va da rezultatele dorite. Introducerea unei versiuni Pro cu preț apropiat de Ultra, dar cu dotări foto inferioare, riscă să creeze confuzie în gama Galaxy. În același timp, păstrarea unor specificații relativ vechi pe modelele standard și Plus ar putea împinge și mai mulți cumpărători către variantele mai scumpe.