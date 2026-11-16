Samsung pregătește Galaxy Claw

Samsung lucrează la Galaxy Claw, o nouă funcționalitate din suita Galaxy AI, inspirată de alternativa gratuită OpenClaw. Aceasta promite să transforme telefoanele Galaxy în adevărați asistenți personali, capabili să execute sarcini în numele utilizatorilor, interacționând direct cu aplicații precum Gmail, Calendar, Mesaje, Contacte și Telefon.

Prin Galaxy Claw, Samsung încearcă să ducă Galaxy AI la un nou nivel, depășind funcțiile clasice de răspuns la întrebări, generare de texte și creare de conținut. Noua tehnologie ar urma să permită inteligenței artificiale să execute efectiv acțiuni pe telefon, folosind aplicațiile și serviciile instalate.

De exemplu, utilizatorii ar putea configura automatizări și sarcini programate care să fie executate la anumite ore, zilnic, săptămânal sau în funcție de necesități. Astfel, Galaxy Claw ar putea prelua o parte dintre activitățile repetitive, fără ca utilizatorul să fie nevoit să le urmărească sau să le inițieze manual de fiecare dată.

Primele indicii despre Galaxy Claw au apărut și în informațiile referitoare la viitorul abonament Galaxy AI Premium pregătit de Samsung. Mai multe referințe au fost descoperite în codul aplicației Personal Agent Core (PAC), o componentă de sistem responsabilă de funcționarea noii tehnologii. Descrierile din aplicație prezintă Personal Agent Core drept un sistem care ajută Galaxy AI să execute diferite sarcini prin intermediul aplicațiilor și instrumentelor disponibile pe telefon, dar și al serviciilor conectate.

Galaxy Claw va putea interacționa direct cu numeroase aplicații, printre care Calendar, Contacte, Galerie, Gmail, Mesaje, Notificări, Perplexity, Telefon și Înregistrator vocal. Un aspect important este că integrarea nu pare să se limiteze la accesarea și interpretarea informațiilor, ci va permite AI-ului să efectueze acțiuni concrete.

Cu alte cuvinte, în loc să întrebi asistentul AI cum să rezolvi o anumită problemă, să primești instrucțiuni și apoi să deschizi manual mai multe aplicații pentru a le pune în practică, Galaxy Claw ar putea parcurge singur toți acești pași.

Bineînțeles, un asemenea nivel de automatizare presupune acordarea unor permisiuni speciale. Utilizatorii vor putea decide dacă permit sau nu agentului AI să acceseze și să utilizeze anumite funcții ale telefonului. Potrivit informațiilor descoperite în cod, Personal Agent Core ar putea solicita acces la date sensibile, precum contactele, fotografiile, evenimentele din calendar, mesajele și istoricul apelurilor, în funcție de sarcina pe care trebuie să o îndeplinească.

Aplicația va include și instrumente pentru administrarea automatizărilor. Utilizatorii vor putea consulta istoricul sarcinilor executate, verifica următoarea rulare programată, modifica sau redenumi sarcini, le vor putea șterge ori întrerupe temporar și relua ulterior. De asemenea, va exista o opțiune „Run now” (Execută acum), care permite declanșarea manuală a unei sarcini programate, fără a mai aștepta momentul stabilit.

Un alt detaliu interesant reiese dintr-un avertisment referitor la funcția Battery Saver. Potrivit descrierilor din aplicație, sarcinile programate ar putea fi executate cu întârziere atunci când economisirea bateriei este activată. Acest lucru sugerează că cel puțin o parte dintre operațiunile Galaxy Claw vor fi procesate local, direct pe telefon, ceea ce ar putea influența autonomia bateriei.

Pe de altă parte, procesarea locală ar putea avea și un avantaj important: reducerea dependenței de serverele Samsung și, implicit, posibilitatea ca anumite funcții să fie disponibile fără un abonament Galaxy AI separat.

Printre capabilitățile despre care există indicii că vor beneficia de procesare direct pe dispozitiv se numără Daily Brief, Device Cleaner, Travel Planner și un widget dedicat. În special, funcția Device Cleaner ar putea deveni mult mai utilă dacă Galaxy AI va putea efectua direct operațiuni de optimizare și curățare a telefonului, în loc să ofere doar recomandări pe care utilizatorul trebuie să le aplice manual.

Deocamdată, Samsung nu a prezentat oficial Galaxy Claw și nici nu a confirmat data lansării sau lista completă a dispozitivelor compatibile. Informațiile descoperite în codul aplicațiilor oferă însă o imagine destul de clară asupra direcției în care compania vrea să dezvolte Galaxy AI: de la un simplu asistent conversațional la un agent autonom, capabil să gestioneze activități concrete pe telefon.