Delegație din Galați în Germania, în cadrul unui proiect Erasmus+. Se pregătește un spațiu botanic multisenzorial și incluziv

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați face pași importanți în dezvoltarea educației ecologice și a incluziunii prin intermediul unei mobilități internaționale de prestigiu. O delegație a instituției gălățene a participat, în perioada 4–10 octombrie 2026, la o sesiune de formare găzduită de școala profesională Kitzingen-Ochsenfurt din Germania.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului european Erasmus+ intitulat „Beyond Gardening: Inclusive Green VET for Biodiversity, Well-being and Employability”, un program complex ce valorifică grădinăritul și conservarea biodiversității ca instrumente esențiale pentru integrarea tinerilor pe piața muncii.

Echipa din Galați care a efectuat deplasarea în Germania a fost formată din Popa Cătălin – managerul instituției, dr. ecol. Guriencu Raluca-Cristina – conservator în cadrul Secției Grădina Botanică, și ing. Rugină Mihaela – muzeograf în cadrul Secției Muzeu. Alături de specialiștii muzeului, la stagiu au participat activ și doi voluntari, elevi ai Liceului Teoretic „Sf. Maria” Galați. Activitățile practice și schimburile de experiență s-au concentrat pe dezvoltarea abilităților profesionale prin tehnici de grădinărit durabil, concepute special pentru a susține biodiversitatea locală și incluziunea socială a participanților.

„Participarea la mobilitatea din Germania ne-a oferit ocazia să schimbăm idei și să explorăm modalități prin care grădinăritul poate sprijini învățarea practică, incluziunea și dezvoltarea competențelor profesionale. Vom valorifica această experiență la Galați, unde pregătim un spațiu botanic accesibil, incluziv și multisenzorial, destinat activităților educaționale cu elevi și voluntari”, a declarat Popa Cătălin, managerul Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați.

Proiectul european „Beyond Gardening” beneficiază de un parteneriat extins, fiind coordonat de organizația Intego Ostbelgien din Belgia și reunind șapte instituții de elită din șase țări europene: România, Spania, Olanda, Guadelupa, Germania și Franța.