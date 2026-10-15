Tineri din Galați, selectați în noul juriu național „Youth Voice” pentru alegerea Capitalei Tineretului din România 2028

Tineri din Galați au fost selectați să facă parte din „Youth Voice”, o componentă complet nouă și esențială în procesul de stabilire a orașului care va deveni Capitala Tineretului din România în anul 2028. Acest nou organism național reunește 24 de reprezentanți cu vârste cuprinse între 14 și 29 de ani din toate regiunile țării.

Rolul gălățenilor și al colegilor lor din juriul de tineret este unul extrem de important, evaluarea lor directă reprezentând nu mai puțin de 21% din punctajul final care va decide viitoarea capitală a tinerilor.

Misiunea reprezentanților din Galați în cadrul „Youth Voice” constă în analizarea secțiunilor din dosarele de candidatură redactate special pentru ei, precum și evaluarea rezumatului video depus de fiecare municipalitate înscrisă. Alături de tinerii gălățeni, din acest juriu regional extins mai fac parte reprezentanți provenind din orașe mari și medii precum București, Iași, Constanța, Ploiești, Timișoara sau Cluj-Napoca.

Cu o medie de vârstă de 20 de ani, structura aduce în procesul de selecție perspective clare, accesibile și direct conectate la nevoile reale ale noii generații.

În paralel, competiția generală înregistrează o participare record de zece orașe intrate în cursă pentru titlul din 2028, printre care se numără Bistrița, Brașov, Mediaș, Satu Mare și Suceava. Evaluarea candidaturilor scrise de către juriul de experți și cel al tinerilor se desfășoară în această perioadă, urmând ca primele orașe clasate să își susțină proiectele în marea finală de la Alba Iulia.

Orașul câștigător va obține un premiu în valoare de 50.000 de euro oferit de BCR și oportunitatea de a deveni un hub național de dezvoltare comunitară.