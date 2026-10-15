Parteneriat strategic extins între Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine din Franța. Costel Fotea anunță proiecte majore pentru sănătate, industrie navală și viticultură

Consiliul Județean Galați continuă extinderea parteneriatului său strategic cu Regiunea Nouvelle-Aquitaine din Franța, în urma unei misiuni oficiale desfășurate la Bordeaux în perioada 5–9 octombrie 2026. Deplasarea condusă de președintele Costel Fotea a avut ca scop transpunerea în practică a angajamentelor din Convenția-cadru pentru intervalul 2025–2027.

În urma discuțiilor purtate cu oficialii francezi, au fost asumate trei axe majore de acțiune: un pilon tehnic axat pe industria navală gălățeană, măsuri de adaptare economică la piața europeană și o abordare transfrontalieră prin care Galațiul va deveni un hub strategic ce va include Republica Moldova și Ucraina.

„În cadrul consultărilor de fond pe care le-am avut cu omologul meu, președintele regiunii Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, am stabilit o nouă foaie de parcurs în colaborarea bilaterală. Am decis să extindem cooperarea noastră strategică în noi domenii, menite să aducă un plus de inovare și prosperitate economică județului nostru”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Un accent deosebit s-a pus pe sănătate, fiind vizat Spitalul Județean „Sf. Apostol Andrei”, unde expertiza franceză va sprijini dezvoltarea serviciilor de oncologie și îngrijiri paliative, dar și crearea unui centru de formare și îngrijire pentru persoanele cu autism la Galați.

Cooperarea va fi extinsă de la egal la egal și în cercetare, unde specialiștii de la I.C.D.E.A.P.A. Galați și de la Universitatea „Dunărea de Jos” se vor implica în monitorizarea migrației scrumbiei de Dunăre. De asemenea, în viticultură se vor dezvolta tehnologii moderne alături de specialiștii din Târgu Bujor pentru a combate schimbările climatice, în timp ce pe plan educațional și cultural vor continua mobilitățile cu liceele de elită gălățene și s-au pus bazele înființării unei Artoteci la Galați, prin implicarea Muzeului de Artă Vizuală și a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”.