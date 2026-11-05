Cu permisul fals în buzunar pe străzile Galaţiului: Un cetăţean din Bangladesh s-a ales cu dosar penal

Un control de rutină efectuat pe raza municipiului Galaţi s-a lăsat cu dosar penal pentru un conducător auto străin care a sperat că poate păcăli vigilenţa autorităţilor cu acte contrafăcute. În noaptea de joi, 5 noiembrie 2026, în jurul orei 02:00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi – ITPF Iaşi, aflat în exercitarea atribuţiilor specifice de supraveghere şi control în zona de competenţă, a efectuat semnalele regulamentare de oprire pentru un autoturism înmatriculat în România. La volanul maşinii se afla un cetăţean din Bangladesh, în vârstă de 32 de ani.

În cadrul verificărilor preliminare, bărbatul le-a prezentat poliţiştilor de frontieră un permis de conducere internaţional. Având suspiciuni serioase cu privire la autenticitatea documentului înmânat, oamenii legii au extins cercetările şi au efectuat verificări suplimentare prin intermediul bazelor de date şi al echipamentelor din dotare.

În urma analizei amănunţite, s-a constatat că înscrisul prezentat nu îndeplinea condiţiile de formă şi fond specifice unui act autentic, fiind vorba despre un fals total realizat pentru a induce în eroare organele de control.

În urma constatării, călătoria bărbatului a fost întreruptă, iar poliţiştii de frontieră gălăţeni au deschis o anchetă penală. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale şi complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

La finalizarea verificărilor şi derularea procedurilor judiciare, dosarul va fi înaintat unităţii de parchet competente pentru luarea măsurilor legale care se impun.