Muzeul de Artă Vizuală Galaţi găzduieşte joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 18:00, proiecţia filmului documentar „După cioate” (România/Slovenia, 2025, 85 min.), realizat de Mihai Gavril Dragolea şi Radu Mocanu. Evenimentul face parte din programul internaţional KineDok şi va fi urmat de o sesiune de dialog alături de regizorul Mihai Gavril Dragolea, prezent special la Galaţi pentru a sta de vorbă cu publicul.
Filmul urmăreşte demersul activistului de mediu Tiberiu Boşutar — fost om de afaceri — care încearcă să expună tăierile ilegale de păduri din România. Ceea ce începe ca o documentare a luptei împotriva mafiei lemnului se transformă într-o experienţă dramatică în timpul filmărilor dintr-o pădure din judeţul Suceava:
Atac în timpul filmărilor: Cei doi regizori şi activistul de mediu au fost agresaţi de un grup format din 12 persoane.
Echipamente distruse: Camerele de filmat au fost distruse, iar materialele înregistrate până în acel moment au fost pierdute.
Schimbarea direcţiei artistice: Incidentul violent a redefinit complet parcursul documentarului, transformându-l într-o reflecţie asupra violenţei, fricii şi riscurilor reale la care se expun cei care încearcă să documenteze şi să facă publice abuzurile.
Dincolo de miza ecologică şi socială, „După cioate” s-a remarcat în circuitul marilor festivaluri de profil, fiind selecţionat în competiţia internaţională a Festivalului de Film de la Cracovia şi prezentat în cadrul TIFF şi One World Romania. Întâlnirea de la Galaţi le oferă spectatorilor ocazia de a afla direct de la unul dintre realizatori cum a fost reconstruit filmul după agresiunea din Suceava şi ce întrebări a ridicat această experienţă.