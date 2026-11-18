Muzeul de Artă Vizuală Galaţi găzduieşte joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 18:00, proiecţia filmului documentar „După cioate” (România/Slovenia, 2025, 85 min.), realizat de Mihai Gavril Dragolea şi Radu Mocanu. Evenimentul face parte din programul internaţional KineDok şi va fi urmat de o sesiune de dialog alături de regizorul Mihai Gavril Dragolea, prezent special la Galaţi pentru a sta de vorbă cu publicul.

De la lupta împotriva tăierilor ilegale, la un atac violent în pădure

Filmul urmăreşte demersul activistului de mediu Tiberiu Boşutar — fost om de afaceri — care încearcă să expună tăierile ilegale de păduri din România. Ceea ce începe ca o documentare a luptei împotriva mafiei lemnului se transformă într-o experienţă dramatică în timpul filmărilor dintr-o pădure din judeţul Suceava:

Atac în timpul filmărilor: Cei doi regizori şi activistul de mediu au fost agresaţi de un grup format din 12 persoane.

Echipamente distruse: Camerele de filmat au fost distruse, iar materialele înregistrate până în acel moment au fost pierdute.

Schimbarea direcţiei artistice: Incidentul violent a redefinit complet parcursul documentarului, transformându-l într-o reflecţie asupra violenţei, fricii şi riscurilor reale la care se expun cei care încearcă să documenteze şi să facă publice abuzurile.

Recunoaştere internaţională şi detalii pentru spectatori

Dincolo de miza ecologică şi socială, „După cioate” s-a remarcat în circuitul marilor festivaluri de profil, fiind selecţionat în competiţia internaţională a Festivalului de Film de la Cracovia şi prezentat în cadrul TIFF şi One World Romania. Întâlnirea de la Galaţi le oferă spectatorilor ocazia de a afla direct de la unul dintre realizatori cum a fost reconstruit filmul după agresiunea din Suceava şi ce întrebări a ridicat această experienţă.