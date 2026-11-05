Capcanele de Black Friday 2026: InfoCons explică cum ne putem proteja de falsurile la reducere

Febra cumpărăturilor atinge cote maxime odată cu startul campaniei de Black Friday 2026, moment în care promisiunile de reduceri spectaculoase pot transforma lesne entuziasmul cumpărătorilor într-o experiență costisitoare. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, experții InfoCons au lansat un ghid practic de protecție pe piața ofertelor, atrăgând atenția asupra celor mai frecvente practici înșelătoare utilizate de unii comercianți.

Printre cele mai întâlnite capcane se numără discountul fals, obținut prin umflarea artificială a prețului de pornire cu câteva săptămâni înainte de promoție, stocurile extrem de limitate concepute doar pentru a ademeni clienții spre modele mai scumpe, precum și comercializarea unor loturi de calitate îndoielnică sau depășite tehnologic. Specialistii le recomandă cumpărătorilor să își planifice riguros achizițiile, să monitorizeze evoluția prețurilor din timp și să folosească platforme independente de comparare online.

Pe lângă riscurile financiare, siguranța fizică a produselor achiziționate rămâne un aspect critic de care populația trebuie să țină cont în goana după reduceri. O analiză amplă realizată de InfoCons pe baza alertelor din anul 2026 indică faptul că aproape 6 din 10 produse neconforme și periculoase identificate pe piața europeană provin din afara Uniunii Europene.

Din totalul celor 3.270 de produse care au făcut obiectul alertelor emise de autoritățile din 29 de țări, un procent zdrobitor de 59,3% (respectiv 1.938 de alerte) corespunde articolelor fabricate în China, urmate de bunuri cu origine necunoscută sau provenite din state europene precum Italia, Franța și Germania. În topul celor mai vulnerabile categorii se află jucăriile pentru copii, cu peste 20% din totalul alertelor, echipamentele electrice (17,9%) și produsele cosmetice (17,3%), iar cele mai frecvente pericole identificate sunt riscurile chimice, cele de electrocutare, leziuni fizice sau sufocare.

Pentru a evita achiziționarea unor produse periculoase sau contrafăcute, cumpărătorii pot utiliza gratuit Aplicația InfoCons, instrument mobil ce permite scanarea codurilor de bare pentru verificarea istoricului de alerte, verificarea etichetelor energetice și accesarea detaliilor de conformitate. În plus, reprezentanții asociației de protecție a consumatorilor reamintesc că aplicarea unei reduceri de preț nu anulează în niciun caz drepturile legale ale cetățenilor.

La cumpărăturile efectuate online sau prin canale de vânzare la distanță în spațiul Uniunii Europene, clienții beneficiază de dreptul de a returna produsele în termen de 14 zile fără a fi obligați să invoce vreun motiv, primind banii înapoi integral. Excepțiile stabilite de lege vizează strict produsele personalizate la comandă, conținutul digital deja descărcat, biletele și rezervările pentru date fixe, produsele alimentare livrate periodic, precum și produsele de îngrijire personală sau programele software sigilate care au fost deschise de cumpărător.

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