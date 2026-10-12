Scrisoare de mulțumire de la Consulatul Turciei pentru dr. Bogdan Gogulescu de la Spitalul Județean Galați

Consulatul General al Turciei la Constanța a transmis o scrisoare oficială de mulțumire conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. Demersul vine ca semn de recunoștință pentru profesionalismul, devotamentul și grija acordate unei paciente de seamă a comunității turce pe durata spitalizării acesteia în cadrul instituției medicale gălățene.

Mesajul de apreciere este adresat direct echipei Secției Ortopedie și Traumatologie și, în mod special, domnului dr. Bogdan Gogulescu. Pacienta tratată la Galați este doamna Ghiulten Abdula Nazare, personalitate recunoscută ca poetă, scriitoare și jurnalistă, autoare a numeroase studii despre istoria, cultura și civilizația turcă.

În documentul semnat de Consulul General, Derya Dinçiltepe, se evidențiază statutul deosebit al pacientei în cadrul comunității locale:

„Doamna Ghiulten Abdula Nazare este unul dintre membrii de seamă ai comunității turce din Galați și se bucură de respectul și aprecierea noastră pentru întreaga sa activitate dedicată comunității din care face parte.”

FOTO: Facsimil