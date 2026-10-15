Explozia cumpărăturilor online: Piaţa de comerţ electronic din România se apropie de 13,5 miliarde de euro. Cum intervin autorităţile pentru siguranţa clienţilor

Sectorul de comerţ electronic din România cunoaşte o expansiune remarcabilă, fiind estimat să atingă o valoare record de 13,5 miliarde de euro în anul 2026. Această performanţă vine după ce, în 2025, volumul cumpărăturilor online de bunuri şi servicii a însumat deja 12,9 miliarde de euro, înregistrând o creştere susţinută de 10% faţă de anul precedent. Potrivit datelor din European E-Commerce Report 2026, piaţa românească şi-a dublat practic valoarea în doar patru ani, plecând de la 6,1 miliarde de euro în 2021.

Mai mult, avansul de 10% raportat de ţara noastră a depăşit media europeană de creştere, situată la 7%, confirmând rolul tot mai important pe care achiziţiile digitale îl joacă în viaţa cotidiană. Cu toate acestea, potenţialul de dezvoltare rămâne uriaş: deşi 95% dintre românii cu vârste între 16 şi 74 de ani utilizează internetul, doar 60% dintre ei fac în prezent cumpărături online, specialiştii estimând că acest procent va urca la 65% până la finalul acestui an.

Pentru a susţine această creştere accelerată, Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) atrage atenţia că accesul la tehnologie şi la servicii rapide de livrare nu este suficient, adevăratul motor al dezvoltării fiind încrederea consumatorilor. Cristian Pelivan, directorul executiv al asociaţiei, subliniază că oamenii trebuie să aibă garanţia unor tranzacţii sigure, cu informaţii transparente despre preţuri şi comercianţi, dar şi cu soluţii clare şi rapide atunci când apar probleme.

Pentru a sprijini acest demers, ARMO, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a organizat un workshop interactiv dedicat legislaţiei şi Ghidului de bune practici din mediul online. Evenimentul, marcat cu prilejul Zilei naţionale a comerţului electronic, reprezintă un dialog practic menit să ajute comercianţii să respecte cu stricteţe drepturile clienţilor şi să ridice standardele serviciilor oferite pe plan local.

Un punct critic pe agenda asociaţiei îl reprezintă concurenţa corectă şi protejarea cumpărătorilor români în faţa platformelor online din afara Uniunii Europene. ARMO solicită autorităţilor ca cerinţele stricte privind siguranţa produselor şi transparenţa ofertelor să fie aplicate cu aceeaşi rigoare şi comercianţilor non-UE, asigurând astfel un mediu concurenţial echitabil. Pe lângă provocările legislative, viitorul comerţului online este modelat de inovaţia tehnologică, aspect detaliat în cadrul aceluiaşi eveniment printr-o prezentare susţinută de experţii Mastercard. Aceştia au explorat modul în care agenţii bazaţi pe inteligenţă artificială vor transforma radical, în următorul deceniu, experienţa de cumpărare, redefinind complet interacţiunea şi relaţia de încredere dintre consumatori, magazinele digitale şi instituţiile financiare. (sursa stiripesurse.ro)