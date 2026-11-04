Prosumatorii pot folosi energia livrată în rețea pentru plata facturilor la electricitate și gaze. Ce reguli se aplică

Prosumatorii din România beneficiază de mecanisme de compensare financiară prin care pot valorifica energia electrică produsă și livrată în rețea. În anumite condiții, sumele rezultate nu pot fi folosite doar pentru plata facturilor de electricitate, ci și pentru achitarea consumului de gaze naturale sau a facturilor aferente altor locuri de consum deținute de același client.

La solicitarea prosumatorului, furnizorul este obligat să cumpere energia electrică livrată în rețea la prețul mediu ponderat înregistrat pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) în luna respectivă. Ulterior, se efectuează o regularizare financiară între cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețea și cea consumată.

În general, persoanele care dețin instalații de producere a energiei cu o putere de până la 400 kW pe loc de consum pot valorifica energia produsă sau stocată prin vânzarea acesteia către furnizorul cu care au încheiat contract, în condițiile stabilite de reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Facilitate suplimentară pentru prosumatorii cu instalații de până la 27 kW

O facilitate distinctă este prevăzută pentru prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cel mult 27 kW.

În cazul acestora, sumele rezultate din mecanismul de compensare pot fi utilizate pentru achitarea facturilor aferente altor locuri de consum și/sau de producție deținute de același client, cu condiția ca toate acestea să se afle în portofoliul aceluiași furnizor de energie.

Mai mult, facilitatea se extinde și asupra facturilor pentru gaze naturale. Astfel, sumele acumulate prin valorificarea surplusului de energie electrică pot fi folosite inclusiv pentru plata consumului de gaze aferent altor locuri de consum sau de producție administrate de același furnizor.

Această posibilitate oferă prosumatorilor mai multă flexibilitate în gestionarea costurilor cu utilitățile, permițându-le să valorifice surplusul de energie produsă pentru acoperirea altor obligații de plată.

Ce obligații trebuie să respecte un prosumator

Obținerea statutului de prosumator presupune și respectarea unor cerințe tehnice și contractuale. Proprietarii instalațiilor trebuie să respecte condițiile de racordare la rețeaua electrică și să utilizeze echipamentele în limitele puterii aprobate.

Pentru a putea livra și valorifica energia electrică produsă, este necesară încheierea contractului corespunzător cu furnizorul de energie.

De asemenea, prosumatorii trebuie să permită operatorului de distribuție accesul la echipamentele de măsurare și la celelalte instalații relevante atunci când sunt necesare verificări tehnice, operațiuni de întreținere sau intervenții.

Prin urmare, statutul de prosumator oferă posibilitatea reducerii cheltuielilor cu energia și, în anumite condiții, chiar a facturilor la gaze naturale, însă beneficiile depind de respectarea condițiilor de racordare, de contractele încheiate și de regulile de compensare aplicabile.