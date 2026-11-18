Angajaţii Liberty Galaţi şi cei ai secţiei de Ţevi Sudate (Liberty Tubular Products) vor beneficia din nou de transport asigurat cu autobuzele Transurb, după ce acest serviciu a fost suspendat, iar siderurgiştii au rămas fără curse către şi dinspre Combinat. Aşa-numitele convenţii vor fi reluate de luni, 23 noiembrie, pe trasee adaptate numarului actual de salariaţi care lucrează pe platforma siderurgică.

Anunţul a fost făcut de conducerea Liberty Galaţi, care precizează că noile rute vor acoperi principalele zone ale oraşului şi punctele de acces şi de lucru de pe platformă.

„Prin reluarea acestui serviciu tradiţional ne dorim să venim în sprijinul colegilor, oferindu-le un transport sigur, accesibil şi eficient”, a declarat Aida Nechifor, directorul general al Liberty Galaţi.

Două trasee de zi, de luni până vineri

Potrivit programului comunicat de companie, de luni până vineri vor circula două autobuze pe trasee de zi şi unul pe traseul de noapte. În zilele de sâmbătă, duminică şi în sărbătorile legale va fi asigurat un singur traseu, cu trei curse pe zi.

Primul autobuz va pleca la orele 5.25 şi 13.25 din zona Pieţei Centrale şi va trece prin Agenţia CFR, zona Băncilor, Ţiglina II, Ţiglina I, Kaufland, Farmacia Hygeia, Service Vechi (Mall), Micro 19, Bulevardul Galaţi, Zenner şi Cimitirul Cătuşa. Traseul va continua prin Poarta Sud, Furnalul nr. 5, Anexa Furnale, Anexa Oţelărie, Anexa Turn, Policlinică, Capăt pod Vest L.S.F., Depozitul de Carburanţi, Ţevi Sudate Nord, Expediţii L.T.G. 2, Remiza de Pompieri şi Anexa U.L.P.

Al doilea autobuz va avea plecări tot la orele 5.25 şi 13.25, din Bariera Traian. Acesta va opri la Patinoar, B.J.A.T.M., Restaurant Aeroport, Barul Cocsarilor, Micro 13, Liceul 3, „Maşniţă”, „General”, IREG, „Casa Roşie”, „Minion”, capătul Traseului 9 şi Centură. Ulterior, va intra pe platforma industrială prin Poarta Sud şi va deservi Furnalul nr. 5, Anexa Furnale, Anexa Oţelărie, Anexa Turn, Policlinică, Capăt pod Vest L.S.F., Depozitul de Carburanţi şi Anexa Ţevi Sudate.

Pentru ambele trasee, orele de îmbarcare pentru cursele de retur sunt 14.40 şi 22.40.

Traseul de noapte şi programul din weekend

Pentru salariaţii care lucrează în schimbul de noapte, autobuzul va pleca la ora 21.25 din Piaţa Micro 39. Traseul va include zona Beverly Hills, Liceul nr. 3, „Maşniţă”, Piaţa Energiei („General”), IREG, Liceul „Sf. Maria”, Ţiglina II, Privilege (Kaufland), Farmacia Hygeia, Service Vechi şi IATSA. Autobuzul va continua către Poarta Sud şi punctele de lucru de pe platformă, până la Anexa U.L.P. Cursa de retur va avea îmbarcarea la ora 6.40.

În zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale va funcţiona un traseu unic, cu plecări la orele 5.25, 13.25 şi 21.25, din Piaţa Micro 39. Acesta va urma traseul autobuzului de noapte, până la punctele de lucru de pe platforma siderurgică.

Orele de plecare pentru cursele de retur vor fi 14.40, 22.40 şi 6.40, corespunzător celor trei curse de dus.

Reluarea transportului vine după ce siderurgiştii au fost nevoiţi să îşi găsească singuri soluţii pentru deplasarea la serviciu, în urma suspendării curselor care asigurau legătura dintre oraş şi platforma industrială. Noul program este dimensionat, potrivit conducerii companiei, în funcţie de numărul actual de angajaţi şi de posibilităţile financiare ale Liberty Galaţi.

TRASEE DE ZI:

Un autobuz cu plecări la orele 5:25 şi 13:25: Piaţa Centrală – Agenţia C.F.R. – Bănci – Ţiglina II – Ţiglina 1 – Kaufland – Farmacia Hygeia – Service Vechi (Mall) – Micro 19 (Capăt troleu) – Bulevardul Galaţi (vis a vis de Cozamin) – Zenner – Cimitirul Cătuşa – Poarta Sud – Furnalul nr. 5 – Anexa Furnale – Anexa Oţelărie – Anexa Turn – Policlinică – Capăt pod Vest L.S.F. – Depozitul de carburanţi – Ţevi Sudate Nord – Expediţii L.T.G. 2 – Remiza de Pompieri – Anexa ULP. Ore de îmbarcare pentru cursele de retur: 14:40 respectiv 22:40.

Un autobuz cu plecări la orele 5:25 şi 13:25 pe traseul: Bariera Traian – Patinoar – B.J.A.T.M. – Restaurant Aeroport – Barul Cocsarilor – Micro 13 – Liceul 3 – „Maşniţă” – „General” – IREG – „Casa Roşie” – „Minion” – Capăt Traseul 9 – Centură – Poarta Sud-Furnalul nr. 5 – Anexa Furnale – Anexa Oţelărie – Anexa Turn – Policlinică – Capăt pod Vest L.S.F. – Depozitul de carburanţi – Anexa Ţevi Sudate. Orele de îmbarcare pentru cursele de retur sunt 14:40 respectiv 22:40.

TRASEU DE NOAPTE:

Un autobuz cu plecare la ora 21:25 pe traseul: Piaţa Micro 39 – Bloc L (Beverly Hills) – Liceul Nr. 3 – „Maşniţă” – Piaţa Energiei („General”) – IREG – Lic. Sf. Maria – Ţiglina 2 – Privilege (Kaufland) – Farmacia Hygeia – Service Vechi – IATSA – Poarta Sud – Furnalul 5 – Anexa Furnale – Anexa Oţelărie – Anexa Turn – Policlinică – Capăt pod Vest L.S.F. – Depozit Carburanţi – Expediţii LTG 2 – Remiza de Pompieri – Anexa U.L.P. Ora de îmbarcare pentru cursa de retur este 6:40.

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