Potrivit Google, infractorii cibernetici au făcut un pas important în utilizarea inteligenței artificiale, trecând de la chatboți care îi ajutau să identifice mai rapid vulnerabilitățile informatice la agenți AI capabili să desfășoare autonom întregul proces de atac. Aceștia pot investiga breșe de securitate, dezvolta metode de exploatare a vulnerabilităților și ataca ținte selectate, fără să mai fie necesară intervenția unui operator uman pe parcursul operațiunilor.

Cel mai recent raport publicat de Google Threat Intelligence Group (GTIG) confirmă că grupările de hackeri folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială pentru identificarea vulnerabilităților software și dezvoltarea rapidă a exploit-urilor. Evoluția complică semnificativ munca dezvoltatorilor și a specialiștilor în securitate cibernetică, care trebuie să țină pasul cu atacatori capabili să exploateze în câteva ore sau zile vulnerabilități care, în trecut, ar fi necesitat luni de muncă și expertiza unei echipe întregi de hackeri.

Raportul GTIG scoate în evidență activitatea unei grupări de hackeri ruși care a utilizat agenți AI specializați în operațiuni de hacking, lăsați ulterior să acționeze independent. Atacurile au vizat site-uri din Franța, din sectoare precum media, divertisment și educație. Potrivit Google, atacatorii au folosit mai mulți agenți AI, fiecare având un rol bine definit. Aceștia au colaborat succesiv, rezultatele obținute de un agent fiind transmise următorului pentru continuarea operațiunii.

Mai exact, agenții AI au comparat versiunile de cod ale unor aplicații software înainte și după instalarea actualizărilor de securitate, au identificat vulnerabilități și au dezvoltat automat metode de exploatare a acestora, fără supraveghere umană.

Deși tehnicile de atac utilizate nu sunt neapărat noi, elementul cu adevărat îngrijorător este capacitatea inteligenței artificiale de a duce la bun sfârșit întregul proces, de la descoperirea unei vulnerabilități până la dezvoltarea metodei de exploatare. Practic, hackerii nu au mai fost nevoiți să ghideze fiecare etapă, să ofere instrucțiuni suplimentare sau să intervină pentru corectarea greșelilor sistemelor AI.

Până recent, chiar și cele mai avansate modele de inteligență artificială aveau nevoie de supravegherea specialiștilor, care trebuiau să le ofere indicații și să intervină atunci când întâmpinau dificultăți. AI era folosită în principal pentru automatizarea și accelerarea anumitor operațiuni, nu pentru desfășurarea independentă a unor atacuri informatice complexe.

Incidentul descris de Google stabilește astfel un precedent îngrijorător și demonstrează că agenții AI suficient de avansați pentru a executa autonom atacuri informatice complexe au ajuns deja în arsenalul grupărilor de hackeri.

Raportul menționează mai multe framework-uri și instrumente de inteligență artificială, inclusiv unele open-source, utilizate în astfel de operațiuni: ARTEX, CAIRN, CyberAttackAI, PentAI și HexStrike AI. Unele permit coordonarea mai multor agenți AI care colaborează pentru identificarea și exploatarea vulnerabilităților, în timp ce altele sunt configurate pentru obiective specifice, precum identificarea și eliminarea punctelor slabe din sistemele de securitate.

Google avertizează că adoptarea acestor tehnologii marchează o schimbare majoră în peisajul amenințărilor informatice. Automatizarea permite înlănțuirea unor etape complexe de atac și extinderea operațiunilor la o scară mult mai mare. Chiar dacă metodele de intruziune rămân, în esență, aceleași — utilizarea acreditărilor compromise sau exploatarea sistemelor care nu au primit actualizările de securitate necesare — viteza și amploarea operațiunilor reprezintă o provocare suplimentară pentru echipele de apărare cibernetică.

În ceea ce privește măsurile de protecție, Google insistă asupra importanței instalării rapide a actualizărilor de securitate, în special pentru sistemele conectate la internet. Reducerea intervalului dintre publicarea unui patch și implementarea efectivă a acestuia devine esențială într-un context în care atacatorii pot automatiza identificarea și exploatarea vulnerabilităților într-un timp extrem de scurt.