Accident la „Ultimul Leu”: Patru persoane au ajuns la spital în urma unei coliziuni în lanț

Un grav accident de circulație a avut loc în zona „Ultimul Leu” din Galați, soldat cu rănirea a patru persoane și avarierea gravă a două autoturisme.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 59 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu a păstrat o distanță de siguranță față de mașina care circula în fața sa, condusă de un bărbat de 42 de ani.

În urma impactului violent de tip față-spate, ambele vehicule au fost avariate, iar patru persoane au necesitat îngrijiri medicale urgente.

Victimele sunt cei doi conducători auto, precum și un cuplu – un bărbat de 66 de ani și o femeie de 62 de ani –, pasageri în autoturismul lovit din spate. Echipajele medicale sosite la fața locului le-au acordat primul ajutor și i-au transportat la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Oamenii legii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

Foto: GDSG