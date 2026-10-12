Now Reading: Bătută crunt de soț, o femeie din Smulți a fost ucisă din cauza terorii și a rușinii: Bărbatul este recidivist și a fost arestat preventiv

1
  • 01

    Bătută crunt de soț, o femeie din Smulți a fost ucisă din cauza terorii și a rușinii: Bărbatul este recidivist și a fost arestat preventiv

Light Dark

Bătută crunt de soț, o femeie din Smulți a fost ucisă din cauza terorii și a rușinii: Bărbatul este recidivist și a fost arestat preventiv

Maria ROMANIŢĂȘtirea zilei12.10.2026

Bătută crunt de soț, o femeie din Smulți a fost ucisă din cauza terorii și a rușinii: Bărbatul este recidivist și a fost arestat preventiv

Bătută crunt de soțul ei – un om cu o stare materială bună, care deține o stână și afaceri în agricultură – și terorizată de ani de zile, Cornelia, o femeie de 45 de ani din comuna gălățeană Smulți, și-a găsit moartea tot în mâinile partenerului de viață. După o ceartă, bărbatul a înjunghiat-o o singură dată cu un cuțit.

Bărbatul, care este și recidivist, a fost deja arestat preventiv de către autorități.

Femeia nu depusese niciodată plângeri împotriva agresorului, deși în sat se știa totul despre calvarul prin care trecea.

Localnicii ar fi încercat chiar să o convingă să depună plângere la Poliție, însă, de teama soțului, dar și pentru a nu își face familia de râs în comunitate, femeia a refuzat de fiecare dată, decizie care i-a fost, în cele din urmă, fatală.

Crimă în comuna Smulți: Și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan în propria locuință
Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy1Not Sure2OMG1Angry2Sad0LOL1Cry0Silly1Crazy

One Comment

(Hide Comments)

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

251 voturi MonitorulDeGalati.ro
Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp