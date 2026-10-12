Bătută crunt de soț, o femeie din Smulți a fost ucisă din cauza terorii și a rușinii: Bărbatul este recidivist și a fost arestat preventiv

Bătută crunt de soțul ei – un om cu o stare materială bună, care deține o stână și afaceri în agricultură – și terorizată de ani de zile, Cornelia, o femeie de 45 de ani din comuna gălățeană Smulți, și-a găsit moartea tot în mâinile partenerului de viață. După o ceartă, bărbatul a înjunghiat-o o singură dată cu un cuțit.

Bărbatul, care este și recidivist, a fost deja arestat preventiv de către autorități.

Femeia nu depusese niciodată plângeri împotriva agresorului, deși în sat se știa totul despre calvarul prin care trecea.

Localnicii ar fi încercat chiar să o convingă să depună plângere la Poliție, însă, de teama soțului, dar și pentru a nu își face familia de râs în comunitate, femeia a refuzat de fiecare dată, decizie care i-a fost, în cele din urmă, fatală.