Alertă ANM: Vremea se răcește accentuat în Galați și în sud-estul țării. Sunt anunțate ploi, intensificări ale vântului și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică oficială, valabilă în intervalul 12 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 10. Fenomenele vizate includ ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului și o scădere semnificativă a temperaturilor. În această perioadă, vremea va deveni mai rece decât în mod normal pentru această dată.

Conform meteorologilor, temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării, regiune din care face parte și județul Galați. Izolat, ploile vor avea și caracter de aversă. Cantitățile de apă acumulate în urma precipitațiilor vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Vântul va sufla cu putere în estul, sud-estul și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. Vitezele la rafală vor atinge în general 45…50 km/h. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h, iar la peste 1500 de metri altitudine precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.