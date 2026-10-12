Angajări în spitalele din Galați, Tecuci și Târgu Bujor. Se caută de la medici și directori, până la infirmiere, bucătari și spălătorese

Sistemul sanitar și de asistență publică din județul Galați traversează o perioadă importantă de recrutări de personal, conform datelor oficiale centralizate de pe portalul guvernamental posturi.gov.ro. Unitățile medicale din județ au scos la concurs o serie de posturi contractuale vacante, adresate atât specialiștilor cu studii superioare, cât și personalului mediu, auxiliar sau din structurile logistice de deservire.

O campanie masivă și extrem de diversificată de selecție se derulează la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” Galați. Pe lângă posturile pe perioadă nedeterminată pentru medici specialiști și rezidenți în radiologie-imagistică medicală, unitatea caută personal pentru funcții administrative și logistice. Astfel, sunt scoase la concurs posturi pe perioadă nedeterminată de asistent de farmacie, registrator medical, bucătar, spălătorese, îngrijitoare (inclusiv la Unitatea de Primiri Urgențe), dar și de muncitori necalificați repartizați la blocul alimentar sau pentru întreținerea curții.

În restul municipiului Galați, ofertele acoperă alte domenii cheie. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” angajează un medic specialist cu atestat în îngrijiri paliative (pe perioadă nedeterminată), iar Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” organizează concurs pentru un post pe perioadă nedeterminată de inginer specialist IA, cu rol de cadru tehnic pentru situații de urgență. Pe segmentul de suport, Spitalul General Căi Ferate Galați angajează un kinetoterapeut pe perioadă nedeterminată pentru Laboratorul de recuperare, în timp ce Spitalul de Pneumoftiziologie caută un referent de specialitate. De asemenea, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” oferă posturi pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare la Cardiologie și Ambulatoriu, plus un post de muncitor la spălătorie.

La nivelul județului, opțiunile de angajare vizează de asemenea posturi de execuție, dar și o funcție cheie de management. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor angajează o infirmieră (pe perioadă nedeterminată) pentru compartimentul Medicină Internă, alături de posturi de asistenți medicali generaliști. La rândul său, Spitalul Municipal „Anton Cincu” din Tecuci deschide procedurile pentru selecția unui director financiar-contabil, funcție scoasă la concurs pe perioadă temporară. În completare, Direcția de Asistență Socială Tecuci angajează un asistent medical pe perioadă nedeterminată, iar Primăria Comunei Vârlezi caută un asistent medical comunitar pe perioadă temporară.

Având în vedere că fiecare instituție medicală își stabilește propriul calendar de examinare, cititorii interesați de depunerea dosarelor sunt îndemnați să acceseze portalul oficial posturi.gov.ro pentru a verifica termenele limită exacte de înscriere și condițiile specifice de participare la concursuri.