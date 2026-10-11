Scandal monstru pe o stradă din Liești! Un bărbat a fost arestat după ce a bătut două femei și a amenințat doi bărbați

Un bărbat de 40 de ani din localitatea Liești, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unui conflict violent provocat pe o stradă din comună. Decizia a fost dispusă de Judecătoria Liești, la data de 9 octombrie 2026, în urma propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Liești. Agresorul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul a avut loc în cursul zilei de 8 octombrie 2026. Din probatoriul administrat de anchetatori, s-a stabilit că individul a atacat fizic două femei, cu vârste de 46 și 69 de ani, din aceeași localitate. În timpul aceluiași scandal, bărbatul a adresat amenințări cu acte de violență și către doi bărbați, în vârstă de 47 și 49 de ani.

Din cauza violențelor, la fața locului a fost solicitată intervenția unui echipaj medical. Cadrele medicale s-au deplasat de urgență în zonă pentru a le acorda victimelor îngrijirile de specialitate necesare. Înainte de a fi prezentat instanței cu propunere de arestare, individul fusese reținut inițial de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești pentru o perioadă de 24 de ore.

Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Liești, pentru a se stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-au produs faptele. Reprezentanții IPJ Galați au precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.