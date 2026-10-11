Repetiții reușite la fileu. CSM Arcada Galați a câștigat neînvinsă Cupa Corona

Semne bune la fileu. Cu două săptămâni înainte de startul campionatului Diviziei A1 la volei masculin, CSM Arcada Galați a participat, la sala „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, la Cupa Corona, alături de alte trei colege de eșalon: Dinamo București, Știința București și gazdele de la CSM Corona.
Echipa gălățeană, condusă de Răzvan Tănăsescu și Djordje Pejic, a reușit, după evoluții consistente, să câștige trofeul pus în joc cu trei victorii:
Lotul folosit de CSM Arcada Galați: Mario Panait, Kajetan Kubicki, Luan Weber, Josue Lopez, Andrei Butnaru, Sebastian Bratu, Saso Stalekar, Carol Kosinski, Marian Bala, Liviu Cristudor, David Țăranu-Runcan, Ian Iereschenko, Hugo Burcă, Janez Krzic, Sebastian Ursu, Tudor Calciu.
Sursa foto: Andreea Petre – CSM Corona Brașov