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    Repetiții reușite la fileu. CSM Arcada Galați a câștigat neînvinsă Cupa Corona

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Repetiții reușite la fileu. CSM Arcada Galați a câștigat neînvinsă Cupa Corona

Catalin RĂDULESCUSport11 octombrie 2026

Repetiții reușite la fileu. CSM Arcada Galați a câștigat neînvinsă Cupa Corona

Semne bune la fileu. Cu două săptămâni înainte de startul campionatului Diviziei A1 la volei masculin, CSM Arcada Galați a participat, la sala „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, la Cupa Corona, alături de alte trei colege de eșalon: Dinamo București, Știința București și gazdele de la CSM Corona.

Echipa gălățeană, condusă de Răzvan Tănăsescu și Djordje Pejic, a reușit, după evoluții consistente, să câștige trofeul pus în joc cu trei victorii:

  • 3-1 (23, 24, -22, 16) cu Știința București
  • 3-1 (-22, 21, 20, 14) cu CSM Corona Brașov
  • 3-2 (-22, 24, -19, 32, 11) cu Dinamo București

Lotul folosit de CSM Arcada Galați: Mario Panait, Kajetan Kubicki, Luan Weber, Josue Lopez, Andrei Butnaru, Sebastian Bratu, Saso Stalekar, Carol Kosinski, Marian Bala, Liviu Cristudor, David Țăranu-Runcan, Ian Iereschenko, Hugo Burcă, Janez Krzic, Sebastian Ursu, Tudor Calciu.

Sursa foto: Andreea Petre – CSM Corona Brașov

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