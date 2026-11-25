Google lansează secțiunea „Dive Deeper” pentru utilizatorii AI Mode, oferind mai multă vizibilitate site-urilor ale căror informații sunt folosite de Gemini pentru generarea răspunsurilor. Noua funcționalitate completează rezumatele realizate cu inteligență artificială prin linkuri mai proeminente, însoțite de extrase din articolele originale și imagini reprezentative.

Google încearcă să readucă utilizatorii din AI Mode pe site-urile de unde își ia informațiile

La fel ca administratorii site-urilor din internetul public, Google începe să resimtă tot mai serios efectele schimbării comportamentului utilizatorilor și ale scăderii traficului direcționat către paginile web. Până și Google Search, unul dintre cele mai profitabile produse ale companiei americane, este afectat de migrarea utilizatorilor către chatboturi bazate pe inteligență artificială.

Problema este că Gemini, prin abordarea sa bazată pe generarea unor răspunsuri complete și personalizate, reduce considerabil oportunitățile de monetizare a sesiunilor AI Mode prin publicitate. Utilizatorii formulează o întrebare, citesc răspunsul oferit de AI și părăsesc serviciul fără să mai acceseze alte pagini. Iar pentru Google, dar și pentru editorii online, acest comportament reprezintă o problemă tot mai greu de ignorat.

Noua secțiune „Dive Deeper” pare să ofere o posibilă soluție: în loc să se limiteze la răspunsuri generate de inteligența artificială, Google încearcă să-i încurajeze pe utilizatori să exploreze și articolele originale din care Gemini și-a extras informațiile.

Practic, compania introduce o secțiune dedicată descoperirii de conținut, care amintește într-o anumită măsură de experiența clasică Google Search. Iar dacă inițiativa va avea succes, nu este greu de imaginat că, în viitor, aici își vor putea face loc și linkuri sponsorizate.

Cum funcționează noua secțiune Dive Deeper

Amplasată în partea de jos a răspunsurilor generate prin AI Mode, secțiunea „Dive Deeper” afișează linkuri către articolele relevante, folosind titluri proeminente, imagini reprezentative și descrieri care oferă indicii despre conținutul fiecărei pagini.

Spre deosebire de rezultatele unei căutări obișnuite, lista nu include toate paginile considerate potențial relevante pentru subiectul căutat, ci doar sursele utilizate efectiv de Gemini pentru construirea răspunsului AI. Astfel, utilizatorii pot identifica mai ușor materialele originale care stau la baza informațiilor prezentate.

Google susține că funcționalitatea a fost concepută pentru a facilita explorarea subiectelor de interes și descoperirea unor materiale suplimentare relevante, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să navigheze manual printre numeroase rezultate de căutare.

Google încearcă să repare o problemă creată chiar de propriul AI

Momentul ales pentru introducerea funcției „Dive Deeper” este cât se poate de interesant. Strategia Google de a transforma motorul de căutare într-un fel de oracol AI, capabil să ofere instantaneu răspunsuri complete pentru aproape orice întrebare, a afectat puternic ecosistemul publicațiilor online.

Site-urile care depind de traficul organic pentru obținerea veniturilor din publicitate au fost printre cele mai afectate. Iar paradoxul este că Google riscă să devină, într-o anumită măsură, victima propriei strategii: oferind utilizatorilor răspunsuri tot mai complete direct în pagina de căutare, compania reduce motivația acestora de a accesa sursele originale.

Mai mult decât atât, dezvoltarea AI Mode pare să fi fost făcută fără o atenție suficientă acordată sustenabilității modelului de business care susține întregul ecosistem al căutărilor online. Introducerea noii secțiuni ar putea fi un prim semn că Google începe să conștientizeze necesitatea păstrării unei legături funcționale între serviciile sale AI și publicațiile care furnizează conținutul utilizat pentru generarea răspunsurilor.

Utilizatorii nu sunt neapărat încântați de căutările bazate pe AI

Dincolo de problemele economice ale editorilor, experiența AI Mode vine și cu propriile compromisuri pentru utilizatori. Deși răspunsurile generate de Gemini economisesc timp, eliminând o bună parte din efortul asociat cercetării informațiilor, comoditatea poate veni la pachet cu mai puțin control asupra rezultatelor și acces limitat la surse alternative.

Un studiu recent, realizat pe un eșantion de 1.100 de utilizatori Google, a constatat că unii participanți au fost nemulțumiți tocmai de diversitatea redusă a surselor și de controlul limitat asupra procesului de căutare. În plus, utilizatorii direcționați către AI Mode au manifestat o predispoziție mai mare de a încerca motoare de căutare concurente, precum Bing sau DuckDuckGo.

Rămâne însă o problemă fundamentală pe care „Dive Deeper” nu o rezolvă: utilizatorii trebuie să deruleze dincolo de răspunsul generat de inteligența artificială pentru a descoperi articolele originale. Iar asta presupune să existe deja dorința de a aprofunda subiectul și de a consulta informații suplimentare.

Cu alte cuvinte, Google face sursele mai vizibile, dar nu garantează că utilizatorii vor ajunge efectiv la ele. Pentru numeroase publicații online, diferența dintre un link afișat pe ecran și un vizitator care chiar accesează articolul rămâne esențială. Iar dacă majoritatea utilizatorilor se mulțumesc în continuare cu rezumatul oferit de Gemini, problemele de trafic ale internetului public sunt departe de a fi rezolvate.