Autoritățile americane continuă ancheta asupra companiei Megaspeed International, cu sediul în Singapore, și a lui Alice Huang, fosta conducătoare a firmei, în contextul suspiciunilor că procesoare Nvidia supuse restricțiilor de export ar fi fost redirecționate către China. Investigația se extinde după apariția unor informații potrivit cărora Li Ming, un apropiat al lui Huang, ar fi avut un rol important în deciziile comerciale și operaționale ale companiei.

Dosarul atrage atenția și prin legătura dintre Alice Huang și Jensen Huang, fostul director general Nvidia, care a revenit ulterior la conducerea producătorului american de cipuri.

Jay Clayton, directorul serviciilor naționale de informații din SUA, a confirmat că investigația privind Megaspeed și Alice Huang este în desfășurare. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru ABC și vine într-un moment în care Washingtonul încearcă să limiteze accesul Chinei la procesoare avansate, esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Li Ming ar fi influențat deciziile importante ale Megaspeed

Ancheta a căpătat o nouă dimensiune după ce publicația The Wall Street Journal a relatat că Li Ming, cetățean chinez și apropiat al lui Alice Huang, ar fi participat direct la conducerea operațiunilor Megaspeed.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de publicație, acesta ar fi avut influență asupra deciziilor importante ale companiei și ar fi fost implicat în gestionarea activităților sale comerciale.

În prezent, Li Ming se află în libertate pe cauțiune în Singapore, unde este vizat de acuzații referitoare la presupuse declarații false făcute către Super Micro Computer, producător american de servere cu legături comerciale cu Nvidia. Acuzațiile se referă inclusiv la informații privind identitatea cumpărătorului și destinația finală a echipamentelor comandate.

Megaspeed nu este menționată direct în acuzațiile formulate împotriva lui Li Ming. Cu toate acestea, presupusa sa implicare în conducerea companiei ar putea deveni relevantă pentru anchetatorii americani, care încearcă să stabilească dacă procesoarele Nvidia au ajuns în China prin intermediari, ocolind restricțiile comerciale.

Investigația asupra Megaspeed a început în 2024, după ce autoritățile americane au identificat tranzacții suspecte care ar fi putut indica redirecționarea unor semiconductori către destinatari neautorizați.

În mai 2025, Departamentul Comerțului din SUA a solicitat Nvidia documente referitoare la eventualele vânzări directe sau indirecte către compania din Singapore. O lună mai târziu, producătorul american a inclus Megaspeed pe lista firmelor către care nu mai comercializează produse.

În iunie 2025, reprezentanți ai Biroului pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului, împreună cu autoritățile din Singapore, au efectuat verificări la sediul Megaspeed și au discutat cu Alice Huang, care conducea compania la acel moment. Ulterior, ancheta penală a fost preluată de Departamentul Justiției din SUA.

Legătura dintre Alice Huang și Jensen Huang complică situația Nvidia

Un alt motiv pentru care cazul a ajuns în atenția publicului este relația personală dintre Alice Huang și Jensen Huang, fostul director general al Nvidia.

Pe 12 noiembrie, Jensen Huang a părăsit funcția de conducere, după apariția informațiilor despre legătura sa cu femeia de afaceri. În spațiul public au apărut și suspiciuni potrivit cărora Alice Huang ar fi avut conexiuni cu serviciile de informații chineze. Aceste afirmații nu reprezintă însă o concluzie judiciară și nu demonstrează implicarea sa în activități de spionaj.

Pe 23 noiembrie, Jay Clayton a confirmat că investigația americană vizează atât Megaspeed, cât și persoana lui Alice Huang. Oficialul a subliniat importanța strategică a procesoarelor Nvidia, care sunt foarte căutate de companii și guverne din întreaga lume, motiv pentru care autoritățile americane urmăresc cu atenție traseul acestora și identitatea beneficiarilor finali.

Situația este ceva mai nuanțată în Singapore. Autoritățile locale au transmis că nu au identificat suficiente dovezi pentru a o pune sub acuzare pe Alice Huang în legătură cu anumite presupuse nereguli. Totuși, acestea au constatat că femeia ar fi furnizat informații despre care știa că sunt inexacte și ar fi încercat să își minimizeze rolul în cadrul Megaspeed. În consecință, aceasta a primit un avertisment oficial.

Este important de diferențiat aceste constatări de suspiciunile formulate de serviciile americane, care continuă propria investigație.

În aceeași zi în care Jay Clayton a confirmat continuarea anchetei, Nvidia a anunțat revenirea lui Jensen Huang în funcția de președinte și director general. Consiliul de administrație a aprobat în unanimitate decizia, după o serie de discuții și consultări cu oficiali de rang înalt din administrația americană.

Compania a transmis că nu consideră revenirea lui Huang la conducere un risc pentru securitatea națională. Cu toate acestea, investigația internă privind posibilitatea ca directorul să fi fost vizat de o operațiune de influență străină va continua.

Pentru supravegherea acestor riscuri, Nvidia a înființat un comitet special dedicat securității naționale și respectării restricțiilor comerciale. În plus, compania caută un director responsabil cu monitorizarea și coordonarea activităților de conformitate la nivelul întregii organizații.

SUA verifică modul în care Nvidia controlează exporturile de cipuri

Dincolo de relațiile personale și de activitatea Megaspeed, ancheta ridică întrebări importante despre mecanismele prin care Nvidia verifică destinația finală a procesoarelor sale.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administrația americană dorește să afle cine a fost responsabil de supravegherea respectării regulilor de export și ce niveluri de conducere din cadrul Nvidia aveau cunoștință despre activitățile investigate.

Autoritățile vor să stabilească dacă procedurile de verificare a clienților și a beneficiarilor finali au fost suficient de riguroase pentru a împiedica transferul procesoarelor către entități care nu aveau dreptul să le achiziționeze.

Miza este una considerabilă. Cipurile Nvidia de ultimă generație sunt esențiale pentru antrenarea și operarea modelelor avansate de inteligență artificială, inclusiv pentru aplicații cu potențial militar. Din acest motiv, Washingtonul a introdus restricții stricte privind exportul anumitor procesoare către China.

Un nou pas a fost făcut pe 23 noiembrie, când Departamentul Comerțului din SUA a adăugat Megaspeed pe lista neagră comercială. În urma acestei decizii, compania va avea nevoie de autorizații speciale pentru a achiziționa produse și tehnologii americane, aprobări care, în actualul context, ar putea fi dificil de obținut.

Măsura reprezintă o escaladare a presiunii exercitate asupra firmei din Singapore, în timp ce ancheta penală continuă. Deocamdată, autoritățile americane nu au prezentat o concluzie definitivă privind presupusa redirecționare a procesoarelor către China, iar rolul exact al persoanelor implicate urmează să fie stabilit în cadrul investigației.