Acțiunile Anthropic, compania din spatele chatbotului Claude, au coborât temporar sub pragul de 83 de dolari stabilit pentru oferta publică inițială (IPO), la doar câteva zile după debutul spectaculos pe Nasdaq. Evoluția reprezintă o schimbare importantă față de entuziasmul din prima zi de tranzacționare și readuce în atenție evaluările ridicate ale companiilor din industria inteligenței artificiale.

În tranzacțiile premarket de marți, 24 noiembrie, titlurile au coborât sub nivelul de 83 de dolari. Ulterior, acestea se tranzacționau la 83,39 dolari, înregistrând o scădere de aproximativ 5%. La debutul din 19 noiembrie, acțiunile deschiseseră la 111,50 dolari, cu 34% peste prețul stabilit în cadrul IPO-ului, potrivit Reuters.

De la 111,50 dolari la o cotație sub prețul ofertei publice

Listarea Anthropic pe Nasdaq a generat un interes considerabil din partea investitorilor. Compania a stabilit prețul IPO la 83 de dolari pe acțiune, însă cererea ridicată a împins cotația până la un nivel de deschidere de 111,50 dolari în prima zi de tranzacționare.

Avansul inițial nu s-a menținut însă. În numai câteva ședințe bursiere, acțiunile au pierdut o parte semnificativă din câștigurile înregistrate la debut și au ajuns temporar sub prețul ofertei publice. Evoluția scoate în evidență diferența dintre entuziasmul generat de o listare importantă și capacitatea unei companii de a-și susține evaluarea în timp.

Nici revenirea unor titluri din sectorul tehnologic nu a reușit să schimbe tendința pentru Anthropic. În timp ce alte acțiuni asociate inteligenței artificiale au beneficiat de evoluțiile de pe Wall Street, compania a continuat să piardă teren. Mișcarea s-a produs într-un context bursier dificil, după ce indicii S&P 500 și Dow Jones intraseră în zona de corecție, în urma scăderilor din săptămâna precedentă.

Costurile infrastructurii AI ridică semne de întrebare

Una dintre principalele preocupări ale investitorilor vizează cheltuielile necesare pentru dezvoltarea și operarea modelelor de inteligență artificială. Anthropic are nevoie de o capacitate de calcul tot mai mare, iar investițiile în centre de date și infrastructură specializată reprezintă o parte esențială a strategiei sale de extindere.

O eventuală încetinire a proiectelor de construire a centrelor de date ar putea afecta ritmul de dezvoltare tehnologică al companiei și perspectivele sale de creștere a veniturilor. Fiona Cincotta, analist senior de piață la StoneX, a atras atenția că reducerea investițiilor în infrastructură ar putea avea consecințe atât asupra dezvoltării Anthropic, cât și asupra evaluării sale bursiere.

Presiunile ar putea deveni mai mari dacă dobânzile continuă să crească. Finanțarea infrastructurii necesare pentru antrenarea și operarea modelelor AI presupune investiții considerabile, iar condițiile de creditare mai restrictive pot afecta planurile de dezvoltare ale companiilor din acest sector.

Anthropic este urmărită cu atenție și pentru că reprezintă prima companie specializată în dezvoltarea modelelor AI de ultimă generație care a ajuns pe bursă. Din acest motiv, evoluția acțiunilor sale este considerată de unii investitori un indicator al încrederii pieței în industria inteligenței artificiale.

Anthropic nu este prima companie care pierde teren după IPO

Scăderea sub prețul ofertei publice nu este o situație fără precedent pentru companiile tehnologice care au avut listări foarte așteptate. SpaceX, care a înregistrat înaintea Anthropic cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, în valoare de 85,7 miliarde de dolari, a ajuns la rândul său sub prețul de listare după aproximativ o lună de tranzacționare.

Un alt exemplu cunoscut este Facebook, devenită ulterior Meta Platforms. În 2012, acțiunile companiei au coborât sub prețul IPO încă din a doua zi de tranzacționare. Astfel de evoluții arată că pierderea rapidă a câștigurilor inițiale nu stabilește automat direcția pe care o va urma o companie pe termen lung.

În cazul Anthropic, investitorii urmăresc mai multe riscuri, printre care posibilitatea vânzării unor participații de către angajați și conducere, intensificarea concurenței și costurile ridicate ale infrastructurii necesare dezvoltării AI.

Documentele depuse la bursă arată că directorul general Dario Amodei și președinta companiei, Daniela Amodei, au vândut fiecare peste 3,37 milioane de acțiuni către băncile care au intermediat IPO-ul. Tranzacțiile au avut o valoare de peste 280 de milioane de dolari pentru fiecare dintre cei doi și au avut loc la o zi după debutul bursier.

Regulile privind perioadele de blocare a vânzărilor permit anumitor angajați și persoane din conducere să își vândă o parte din acțiuni încă din prima zi de tranzacționare. Alte participații pot deveni disponibile ulterior, în funcție de calendarul stabilit.

Includerea în indicii MSCI ar putea susține cotația

Un posibil factor favorabil pentru acțiunile Anthropic ar putea fi includerea companiei în indicii globali MSCI. Schimbarea este programată pentru închiderea ședinței bursiere din 30 noiembrie 2026 și ar putea determina fondurile pasive care urmăresc acești indici să cumpere acțiuni ale companiei.

Potrivit estimărilor firmei de analiză Intropic, fondurile pasive ar putea achiziționa până la 30% din acțiunile oferite în cadrul IPO-ului până la sfârșitul anului. O asemenea cerere ar putea contribui la susținerea prețului, fără să elimine însă riscurile legate de evaluare, concurență sau cheltuielile de dezvoltare.

În paralel, Anthropic trebuie să facă față concurenței tot mai puternice din partea modelelor AI open-weight, care pot fi descărcate și adaptate de companii și dezvoltatori. Soluții precum cele dezvoltate de DeepSeek, Mistral și Moonshot AI concurează cu modelele proprietare Claude, ChatGPT și Gemini, inclusiv prin costuri mai reduse în anumite scenarii de utilizare.

Anthropic a avertizat anterior că popularitatea modelelor cu ponderi deschise ar putea pune presiune asupra prețurilor din industrie. Producătorii chinezi câștigă teren pe piața internațională, iar revenirea lui Jensen Huang în funcția de director general al Nvidia ar putea intensifica discuțiile despre rolul acestor modele în evoluția industriei AI.

Pentru moment, evoluția acțiunilor Anthropic arată cât de repede se poate schimba percepția investitorilor după o listare spectaculoasă. Rămâne de văzut dacă interesul generat de includerea în indicii MSCI și perspectivele de dezvoltare ale companiei vor reuși să readucă titlurile pe o traiectorie ascendentă.