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    Auto Straine

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Auto Straine

Monitorul de GalatiAuto13.10.2026

  • Vând urgent Ford Focus 1,8, stare foate bună, cu toate taxele la zi, primul proprietar, întreținută foarte bine, negociabil. Telefon 0722-432.056 (235)
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