Anchetatorii au descins la Secția de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean Brăila într-un dosar de furt de opioide

Polițiștii au desfășurat o acțiune de amploare și au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară și la sedii de instituții, într-un dosar penal complex ce vizează Spitalul Județean de Urgență Brăila. Descinderile au vizat în mod direct Secția de Chirurgie Vasculară, locul de unde au dispărut cantități uriașe de medicamente.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a transmis detalii oficiale despre această operațiune:

„Astăzi, 15 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, însoțiți de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Brăila, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals. Infracțiunile ar fi fost săvârșite în unități medicale aparținând sistemului public de sănătate. Cercetările vizează însușirea sau folosirea în interes personal sau pentru altul, de medicamente injectabile, supuse unui control strict, precum și însușirea sau folosirea, fără drept, de materiale sanitare din incinta unității spitalicești.”

Potrivit conducerii spitalului, verificările au fost declanșate chiar în urma unor controale interne. Dr. Alina Neacșu, directorul medical al Spitalului de Urgență Brăila, a precizat că instituția oferă sprijin total anchetatorilor:

„În această zi s-a prezentat o echipă de la poliție pentru a face percheziții la Secția de Chirurgie Vasculară. Percheziția face parte dintr-un dosar mai amplu… A fost o sesizare făcută în urma unor controale la nivelul secției. Din punct de vedere legal, anchetatorii sunt însoțiți de un membru al Comitetului Director… Noi suntem deschiși oricăror colaborări cu poliția.”

Ancheta o indică drept principală suspectă pe o fostă asistentă medicală în vârstă de 54 de ani, cu peste 20 de ani vechime în sistemul sanitar. Femeia este acuzată că fura medicamente opioide destinate pacienților cu dureri crunte, folosindu-se de parafa unor medici pentru a le ridica din farmacia spitalului.

În loc să ajungă pe secție, substanțele erau sustrase cu sacul — la perchezițiile efectuate la locuința acesteia fiind găsite pungi cu medicamente inscripționate chiar cu numele pacienților. Conducerea unității medicale i-a desfăcut deja contractul de muncă asistentei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, în cauză se efectuează cercetări pentru abuz în serviciu, furt, fals intelectual și delapidare. Deși polițiștii au ridicat noi probe și înscrisuri din secție în urma perchezițiilor, până în acest moment nu a fost luată nicio măsură preventivă față de fosta angajată. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.