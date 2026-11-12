Anunţ CFR Călători: Modificări la cumpărarea biletelor în avans

CFR Călători informează publicul călător că perioada standard de cumpărare a biletelor cu anticipaţie va fi diminuată temporar. Măsura este necesară pentru pregătirea şi punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027, care va intra oficial în vigoare la data de 13 decembrie 2026.

De când se pot cumpăra bilete pentru luna decembrie

Astfel, emiterea legitimaţiilor de călătorie pentru trenurile cu plecare în zilele de 11 şi 12 decembrie 2026, precum şi pentru garniturile care vor circula conform noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027, se va realiza după următorul calendar:

În traficul intern: Cumpărarea biletelor va fi posibilă începând cu data de 2 decembrie 2026.

În traficul internaţional: Emiterea legitimaţiilor de călătorie va începe mai devreme, de la data de 16 noiembrie 2026.

Excepţii (Moldova şi Ucraina): Rutele operate în colaborare cu administraţiile feroviare din Republica Moldova (CFM) şi Ucraina (UZ) sunt exceptate de la acest calendar. CFR Călători precizează că nu a primit încă programele de circulaţie aferente de la CFM şi UZ, motiv pentru care nu poate estima deocamdată data de la care vor fi puse în vânzare biletele pentru aceste destinaţii.

Perioada de anticipaţie poate suferi noi ajustări

Reprezentanţii operatorului feroviar de stat atrag atenţia că intervalul de anticipaţie anunţat nu este definitiv şi poate fi modificat ulterior — fie majorat, fie redus — în funcţie de eventualele schimbări operaţionale care ar putea interveni până la datele menţionate.

Călătorii care îşi planifică deplasări cu trenul în preajma sărbătorilor de iarnă sunt sfătuiţi să verifice periodic canalele oficiale de informare ale companiei înainte de achiziţionarea biletelor.