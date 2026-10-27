Iresponsabilitate la volan în judeţul Galaţi: Un tânăr din Măstăcani, prins de poliţiştii de frontieră din Folteşti deşi avea permisul suspendat

Iresponsabilitatea pe drumurile publice din judeţul Galaţi continuă să atragă consecinţe penale directe pentru conducătorii auto care aleg să sfideze deciziile autorităţilor. În dimineaţa zilei de duminică, 25 octombrie 2026, în jurul ori 10:40, o patrulă din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti (ITPF Iaşi), aflată în exercitarea atribuţiilor specifice de supraveghere şi control, a oprit pentru verificări de rutină, în localitatea de frontieră Măstăcani, un autoturism înmatriculat în judeţul Galaţi. La volanul vehiculului se afla un tânăr în vârstă de 26 de ani, domiciliat pe raza judeţului.

În momentul în care poliţiştii de frontieră i-au solicitat documentele de călătorie şi permisul de conducere, bărbatul a încercat să evite verificările, precizând că nu are actul asupra sa. Încrederea şoferului s-a năruit însă rapid în momentul în care cadrele de frontieră au interogat bazele de date specifice ale Poliţiei Române. Interogarea sistemului informatic a scos imediat la iveală adevăratul motiv al lipsei documentului: tânărul figura în evidenţele oficiale cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat pentru abateri anterioare.

Aventura tânărului gălăţean pe uliţele din Măstăcani s-a încheiat brusc pe marginea drumului, transformându-se într-o nouă problemă penală. În cauză, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Folteşti efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. La finalizarea anchetei, dosarul va fi înaintat parchetului competent cu propunerile legale ce se impun.