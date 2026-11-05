Tragedie în diaspora: Un muncitor român de 34 de ani a murit pe şantierul naval Fincantieri din Italia

O nouă tragedie a zguduit comunitatea de români din Italia în cursul zilei de miercuri, 4 noiembrie 2026, la bordul unei nave aflate în construcţie în celebrul şantier naval Fincantieri din Marghera, în apropiere de Veneţia. Un muncitor român în vârstă de doar 34 de ani şi-a pierdut viaţa în condiţii suspecte, în jurul orei 11:00, în timp ce efectua lucrări de sudură într-un spaţiu închis din interiorul navei „Seven Seas Prestige”.

Starea de rău s-a instalat brusc, iar doi colegi ai bărbatului, care au sărit imediat în ajutorul său, au început la rândul lor să se simtă rău şi au necesit spitalizare de urgenţă. Incertitudinea legată de cauza exactă a decesului a determinat autorităţile italiene să declanşeze o anchetă amplă, în timp ce întreaga navă a fost evacuată, iar mii de muncitori au fost trimişi acasă înainte de încheierea turei.

Evoluţia dramatică şi starea de rău survenită simultan în cazul celor trei lucrători au ridicat suspiciuni majore cu privire la existenţa unei substanţe toxice sau a unor gaze emanate în spaţiul strâmt, motiv pentru care la faţa locului au fost mobilizate echipele speciale NBCR ale pompierilor italieni, instruite să intervină în medii cu risc de contaminare chimică sau biologică.

În paralel, inspectori ai autorităţii sanitare locale (SPISAL) şi procurorii de caz au sosit la şantier pentru a ridica probe şi a verifica respectarea normelor de protecţie a muncii. În schimb, conducerea companiei Fincantieri a transmis condoleanţe familiei şi a susţinut că victima ar fi decedat din cauze naturale, iar starea de rău a celorlalţi doi colegi s-ar fi produs pe fondul şocului emoţional provocat de moartea fulgerătoare a bărbatului.

Evenimentul tragic a stârnit o reacţie fermă din partea reprezentanţilor sindicali. Într-un comunicat oficial, sindicatul Fiom-Cgil din Veneţia a solicitat autorităţilor judiciare o investigaţie extrem de riguroasă şi transparentă, subliniind caracterul strict al normelor de protecţie la locul de muncă: „Fără a recurge la speculaţii într-o chestiune atât de dureroasă, trebuie subliniat faptul că lucrul în spaţii închise necesită o serie de măsuri de siguranţă riguroase, impuse atât de lege, cât şi de regulamentele companiei”.