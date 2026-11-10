PSD propune comasarea comunelor cu mai puţin de 3.000 de locuitori. La Galaţi, peste 20 de comune ar putea fi afectate

PSD pregăteşte o reformă administrativ-teritorială care ar putea schimba organizarea localităţilor din România. Social-democraţii propun comasarea comunelor cu mai puţin de 3.000 de locuitori şi reorganizarea oraşelor care nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori. Potrivit estimărilor prezentate de europarlamentarul PSD Dragoş Benea, măsura ar putea duce la dispariţia a până la 18.000 de funcţii de aleşi locali.

Propunerile au fost prezentate pe 9 noiembrie de Dragoş Benea, vicepreşedinte PSD şi coordonator al grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativ-teritorială. Acesta a explicat că reorganizarea va depăşi varianta comasării voluntare a comunelor cu mai puţin de 1.500 de locuitori, prevăzută deja în programul de guvernare. Potrivit datelor prezentate, peste 450 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) au mai puţin de 1.500 de locuitori, iar alte aproximativ 1.100 au între 1.500 şi 3.000 de locuitori. În total, aproape 1.700 de comune ar putea intra în procesul de reorganizare.

„Aproape 1.700 de comune sunt cu populaţie până în 3.000 de locuitori. Ele vor trebui să se comaseze”, a declarat Dragoş Benea.

Analiza ar urma să folosească datele privind populaţia rezidentă furnizate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2025.

Ce se întâmplă cu oraşele care au sub 10.000 de locuitori

PSD vrea să analizeze şi situaţia oraşelor care au coborât sub pragul legal de 10.000 de locuitori. Dragoş Benea a afirmat că peste 55% dintre oraşele României nu mai îndeplinesc acest criteriu, dar păstrează structuri administrative specifice mediului urban. Pentru acestea sunt luate în calcul fie comasarea cu alte localităţi, fie reclasificarea în categoria comunelor. Ca exemplu, europarlamentarul a menţionat oraşul Slănic Moldova din judeţul Bacău, care ar putea fi reorganizat împreună cu oraşul Târgu Ocna.

Şase criterii pentru stabilirea localităţilor care vor fi comasate

PSD propune evaluarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pe baza a şase criterii, reunite într-o „matrice a sustenabilităţii” administrative:

Populaţia şi demografia – numărul locuitorilor şi evoluţia demografică;

Sustenabilitatea economică – raportul dintre veniturile şi cheltuielile proprii ale primăriilor, precum şi gradul de colectare a taxelor şi impozitelor locale;

Capacitatea administrativă – personalul, competenţele administraţiei, investiţiile realizate şi fondurile europene sau naţionale atrase;

Conectivitatea – distanţa faţă de infrastructura de transport, unităţile sanitare şi serviciile de pompieri;

Accesibilitatea – accesul populaţiei la şcoli, grădiniţe, creşe, dispensare şi servicii medicale;

Serviciile publice locale – existenţa reţelelor de apă, canalizare şi gaze, iluminatul public şi transportul în comun.

Pe baza acestor criterii ar urma să fie elaborat un algoritm de punctare, care să indice unde administraţia locală este sustenabilă şi unde ar fi necesară reorganizarea.

Cum ar urma să fie pregătită reforma

Social-democraţii propun înfiinţarea unor comitete judeţene de reorganizare, coordonate în jurul instituţiilor prefectului. Din acestea ar urma să facă parte reprezentanţi ai consiliilor judeţene, oficiilor de cadastru, direcţiilor de statistică, inspectoratelor şcolare, Poliţiei şi direcţiilor agricole. Aceste structuri ar consulta autorităţile locale şi ar transmite propunerile pentru fiecare judeţ către Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării.

Documentul privind reorganizarea urmează să fie finalizat până în martie 2027, după care Guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în Parlament pentru adoptarea reformei. Calendarul este legat de alegerile locale din 2028 şi de pregătirea administraţiilor pentru următorul cadru financiar european, aferent perioadei 2028-2034.

Potrivit estimărilor lui Dragoş Benea, între 15.000 şi 18.000 de aleşi locali – primari, viceprimari şi consilieri locali – ar putea să nu se mai regăsească în viitoarea structură administrativă.

Satele nu vor dispărea

Reprezentantul PSD a precizat că reforma nu presupune dispariţia satelor sau schimbarea denumirilor acestora. Localităţile ar urma să îşi păstreze identitatea, chiar dacă primăriile lor ar fi integrate într-o administraţie comună. În cazul schimbării denumirii comunelor, PSD ia în calcul şi o perioadă de tranziţie în care cetăţenii să îşi poată schimba gratuit actele de identitate, cheltuielile urmând să fie suportate de stat. Astfel, reorganizarea ar reduce cheltuielile administrative şi ar permite concentrarea resurselor în administraţii cu o capacitate mai mare de a atrage fonduri şi de a realiza investiţii.

Propunerea este contestată de AUR, care a anunţat că se opune adoptării reformei prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament. Liderul senatorilor partidului, Petrişor Peiu, a susţinut necesitatea unei dezbateri parlamentare transparente.

Care sunt localităţile din judeţul Galaţi care ar putea fi comasate

Potrivit rezultatelor provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021 (RPL2021), populaţia judeţului Galaţi, ca urmare a numărătorii de la ultimul recensământ, au mai rămas doar 496.892 persoane.

Câţi locuitori mai are fiecare localitate din judeţul Galaţi:

Municipiul Galaţi – 217.851

Municipiul Tecuci – 32.801

Oraş Bereşti – 2473

Oraş Târgu Bujor – 5946

Bălăbăneşti – 1863

Bălăşeşti – 1891

Băleni – 1882

Băneasa – 1992

Barcea – 5074

Bereşti-Meria 3023

Brăhăşeşti – 9091

Braniştea – 3956

Buciumeni – 2156

Cavadineşti – 2445

Cerţeşti – 1942

Corni – 1814

Corod – 7030

Cosmeşti – 5662

Costache Negri – 2078

Cuca – 1848

Cudalbi – 6614

Cuza Vodă – 2281

Drăgăneşti – 4802

Drăguşeni – 4456

Fârţăneşti – 4911

Folteşti – 3262

Frumuşiţa – 5067

Fundeni – 3020

Ghidigeni – 6212

Gohor – 3154

Griviţa – 3293

Independenţa – 4371

Iveşti – 9584

Jorăşti – 1616

Lieşti – 8505

Măstăcani – 3783

Matca – 11535

Movileni – 3090

Munteni – 7067

Nămoloasa – 1773

Negrileşti – 2400

Nicoreşti – 4037

Oancea – 1183

Pechea – 10197

Piscu – 4127

Poiana – 1592

Priponeşti – 1786

Rădeşti – 1400

Rediu – 1610

Scânteieşti – 2283

Schela – 3509

Şendreni – 5065

Slobozia Conachi – 3696

Smârdan – 5342

Smulţi – 1296

Suceveni – 1491

Suhurlui – 1131

Ţepu – 2189

Tudor Vladimirescu – 5032

Tuluceşti – 6407

Umbrăreşti – 5932

Valea Mărului – 3572

Vânători – 6926

Vârlezi – 1646

Vlădeşti – 1829.

FOTO: Agerpres

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