Iată de ce s-a auzit RO-Alert și în portul Galați: Avioane F-16 ridicate în zori după ce radarele MApN au detectat ținte lângă graniță

UPDATE ora 12:43: Ministerul Apărării Naționale a oferit detalii oficiale de ultimă oră despre cel de-al doilea incident aerian de la graniță. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei. Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU pentru alertarea populației, fiind emis un nou mesaj RO-Alert la ora 10:19, de această dată pentru zonele de est și de nord ale județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol de urgență. Potrivit MApN, ținta a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național al României, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre. Ulterior, aceasta a reintrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei. Alerta aeriană a încetat oficial la ora 11:22.

UPDATE ora 10:36: Situația rămâne tensionată la graniță, un al doilea mesaj RO-Alert fiind emis în cursul dimineții pentru zona de nord a județului Tulcea. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a confirmat transmiterea acestei noi avertizări către populație. La fel ca în cazul primei alerte, semnalul a fost recepționat parțial și de locuitorii din zona portuară a Galațiului. Reprezentanții ISU Galați au precizat din nou că alerta nu vizează teritoriul județului Galați și că nu s-a emis un mesaj RO-Alert specific pentru această zonă, fiind vorba doar de propagarea semnalului din județul vecin.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost treziți în această dimineață de un mesaj RO-Alert care avertiza asupra unei posibile incursiuni de drone. Mesajul de alertă extremă a fost emis la ora 6:39, după ce sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Populația a fost sfătuită să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau structuri de protecție civilă.

Ca urmare a notificării venite de la Centrul Național Militar de Comandă, structurile de apărare au reacționat imediat pentru monitorizarea situației. Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, alături de un elicopter IAR-330 SOCAT, pentru a supraveghea zona de graniță.

Potrivit datelor oficiale transmise de MApN, cele trei ținte aeriene detectate pe radar nu au pătruns în spațiul aerian național al României. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a precizat că, până în acest moment, nu au fost înregistrate apeluri de urgență din partea cetățenilor în dispecerat.

Deși alerta a vizat strict zona de nord a județului Tulcea, semnalul RO-Alert a fost recepționat parțial și de unii locuitori din zona portuară a Galațiului.

Reprezentanții ISU Galați au clarificat situația, precizând că măsura de avertizare a fost emisă exclusiv pentru județul vecin: