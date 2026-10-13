VIDEO | INCENDIU violent în municipiul Brăila: Trei case sunt cuprinse de flăcări pe o suprafață de 600 mp. O femeie a fost salvată în ultimul moment

Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineață în municipiul Brăila, la intersecția străzilor George Topârceanu și Mihai Viteazu. Flăcările se manifestă generalizat și au cuprins rapid trei proprietăți, afectând o suprafață totală estimată la aproximativ 600 de metri pătrați. Din cauza violenței cu care se propagă focul, la fața locului a fost mobilizat un număr impresionant de forțe de intervenție.

Pompierii au reușit să extragă o victimă de sex feminin din una dintre locuințele afectate de vâlvătaie. Femeia este conștientă, însă a suferit o intoxicație severă cu fum. Aceasta a fost preluată imediat de echipajele medicale SMURD și SAJ pentru a primi îngrijiri de urgență direct la fața locului.

Pentru gestionarea situației de urgență și localizarea focarelor, ISU intervine în aceste momente cu șapte autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SMURD. În sprijinul salvatorilor au venit și echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), dar și trei cisterne aparținând companiei CUP Dunărea Brăila, utilizate pentru a asigura rezerva de apă necesară în misiune.