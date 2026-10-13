Now Reading: VIDEO | INCENDIU violent în municipiul Brăila: Trei case sunt cuprinse de flăcări pe o suprafață de 600 mp. O femeie a fost salvată în ultimul moment

1
  • 01

    VIDEO | INCENDIU violent în municipiul Brăila: Trei case sunt cuprinse de flăcări pe o suprafață de 600 mp. O femeie a fost salvată în ultimul moment

Light Dark

VIDEO | INCENDIU violent în municipiul Brăila: Trei case sunt cuprinse de flăcări pe o suprafață de 600 mp. O femeie a fost salvată în ultimul moment

Maria ROMANIŢĂRegional13.10.2026

VIDEO | INCENDIU violent în municipiul Brăila: Trei case sunt cuprinse de flăcări pe o suprafață de 600 mp. O femeie a fost salvată în ultimul moment

Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineață în municipiul Brăila, la intersecția străzilor George Topârceanu și Mihai Viteazu. Flăcările se manifestă generalizat și au cuprins rapid trei proprietăți, afectând o suprafață totală estimată la aproximativ 600 de metri pătrați. Din cauza violenței cu care se propagă focul, la fața locului a fost mobilizat un număr impresionant de forțe de intervenție.

Pompierii au reușit să extragă o victimă de sex feminin din una dintre locuințele afectate de vâlvătaie. Femeia este conștientă, însă a suferit o intoxicație severă cu fum. Aceasta a fost preluată imediat de echipajele medicale SMURD și SAJ pentru a primi îngrijiri de urgență direct la fața locului.

Pentru gestionarea situației de urgență și localizarea focarelor, ISU intervine în aceste momente cu șapte autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SMURD. În sprijinul salvatorilor au venit și echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), dar și trei cisterne aparținând companiei CUP Dunărea Brăila, utilizate pentru a asigura rezerva de apă necesară în misiune.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote-1PointsDownvote

1 Votes: 0 Upvotes, 1 Downvotes (-1 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

260 voturi MonitorulDeGalati.ro
Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp