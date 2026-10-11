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    Emoții și dramatism pe semicerc. Victorie chinuită pentru CSM Galați la Piatra Neamț

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Emoții și dramatism pe semicerc. Victorie chinuită pentru CSM Galați la Piatra Neamț

Catalin RĂDULESCUSport11 octombrie 2026

Emoții și dramatism pe semicerc. Victorie chinuită pentru CSM Galați la Piatra Neamț

Divizia A la handbal feminin a programat sâmbătă partidele celei de-a 6-a etape. CSM Galați a întâlnit în deplasare pe HCF Piatra Neamț. Echipa gălățeană pornea ca favorită certă în această confruntare, dar nemțencele au dat o replică curajoasă și au fost foarte aproape să furnizeze o mare surpriză.

Partida a fost echilibrată. Fetele pregătite de Valeriu Costea au avut inițiativa și au condus în permanență pe tabela de marcaj în prima repriză, dar nemțencele nu au renunțat. Gazdele au ieșit decise de la vestiare, au revenit spectaculos și au trecut în avantaj, scor 23-21 în minutul 46.

Finalul a fost pe muchie de cuțit. CSM Galați a reușit să obțină victoria în extremis prin golul izbăvitor reușit de junioara din pepiniera proprie, Alexia Bucner, cu doar 10 secunde înainte de final.

  • Rezultat final: HCF Piatra Neamț – CSM Galați 25-26 (15-16)

Lotul aliniat de echipa gălățeană:

  • Portari: Ioana Popoiu (9 intervenții), Raluca Crăciun (2 intervenții)
  • Jucătoare de câmp: Miruna Baldovin (2 goluri), Purice-Susanu, Maya Darie, Anna Maria Isac, Denisa Constandache (1 g), Lavinia Lazăr (3 g), Alexia Bucner (2 g), Daria Radu (6 g), Bianca Trincă (3 g), Daniela Corban (1 g), Raluca Dinu (1 g), Rebeca Șucălescu (1 g), Bianca Zegrean (6 g), Alessia Emanoil.

CSM Galați ocupă locul 5 cu 5 puncte în seria B și va juca următorul meci sâmbătă, 17 octombrie, la Sala Sporturilor „Dunărea”, de la ora 15:00, cu HC Harghita.

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